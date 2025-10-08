PPCyL exige a Carlos Martínez que cese "de inmediato" a José Luis Vázquez y que entregue su acta de procurador

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha instado al responsable del PSCyL, Carlos Martínez, que anuncie "el cese inmediato" del socialista José Luis Vázquez y que entregue "su acta de procurador".

Así lo ha reclamado el 'número dos' de los 'populares' después de que el Tribunal Superior de Justicia se haya declarado "competente" para investigar al procurador por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

Para Vázquez, la "mancha de sospecha, las irregularidades, la corrupción y la utilización de los recursos públicos en beneficio propio" se sigue extendiendo por el Partido Socialista.

"Menuda carta de presentación tiene el PSOE para intentar gobernar la Junta. Chistorras, ensaladas y sobres con billetes en sus sedes. Una presidenta del PSOE llamada Ana Redondo con su escándalo por las pulseras antimaltrato. El caos ferroviario al que Óscar Puente ha condenado a esta tierra. Y ahora el cerco se cierra aún más sobre Carlos Martínez", ha lamentado.

Al hilo de esta "última noticia", el 'popular' considera que el secretario general del PSCyL "tiene que salir de inmediato a anunciar el cese de José Luis Vázquez" y exigirle el "acta de procurador". "Resulta insoportable el nivel de degeneración al que ya nos está acostumbrando el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Carlos Martínez. Basta ya de estos comportamientos", ha finalizado.

