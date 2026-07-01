El precio del alquiler en CyL sube un 7,4 por ciento en el último año, según Idealista

Archivo - Un cartel de alquiler de viviendas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León ha experimentado un incremento del 7,4 por ciento durante el último año hasta alcanzar los 9,7 euros mensuales por metro cuadrado, lo que ha supuesto el récord histórico en las rentas de la Comunidad, según el último informe de precios de idealista.

Esta cifra ha reflejado asimismo una subida trimestral del 2,4 por ciento y un avance del 1,6 por ciento con respecto al mes anterior. Por provincias, todas las zonas de la Comunidad autónoma han registrado precios superiores a los de hace un año.

La mayor subida se ha producido en Valladolid, donde las rentas han crecido un 10,4 por ciento, seguida por los ascensos de León, con un incremento del 10,2 por ciento; Palencia, con un 8,6 por ciento; Salamanca, con un 8 por ciento; Burgos, con un 7,7 por ciento, y Soria, con un 7,4 por ciento. Por debajo de la media de la región se han situado los incrementos de Zamora, con un 6,4 por ciento; Ávila, con un 6 por ciento, y Segovia, con un 4,5 por ciento.

A pesar de estas subidas, la provincia más económica para alquilar ha continuado en Zamora, que ha situado sus precios en 7,7 euros el metro cuadrado. En el lado opuesto se ha posicionado la provincia de Segovia, donde el precio ha alcanzado los 12,3 euros mensuales el metro cuadrado.

Además, todas las provincias de la Comunidad, excepto Palencia y Segovia, han marcado sus "récords históricos" de alquiler durante el mes de junio.

Respecto a las capitales de provincia, la tendencia también ha sido plenamente alcista. La mayor subida interanual se ha localizado en la ciudad de Valladolid, donde los propietarios han pedido un 11,5 por ciento más por sus viviendas que hace un año. A continuación se han colocado Palencia, con un 9,1 por ciento; León, con un 8,4 por ciento; Soria, con un 8 por ciento; Salamanca, con un 7,7 por ciento, y Burgos, con un 6,4 por ciento.

Los menores incrementos han correspondido a Zamora, con un 5,7 por ciento; Segovia, con un 3,9 por ciento, y Ávila, con un 3,4 por ciento. De este modo, Segovia se ha mantenido como la capital de Castilla y León con los precios más elevados al registrar 13,7 euros el metro cuadrado, seguida de Salamanca, con 10,4 euros el metro cuadrado, y Burgos, con 10,2 euros el metro cuadrado. Por el contrario, Zamora ha destacado como la más económica con un precio de 8,3 euros el metro cuadrado, seguida por Ávila, donde se han fijado 8,6 euros el metro cuadrado.