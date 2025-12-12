Los precios subieron cuatro décimas en noviembre y la tasa anual se eleva una décima hasta el 3,1%

Archivo - Varias personas compran en un mercado de alimentos, a 14 de marzo de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los precios subieron cuatro décimas en Castilla y León en noviembre en comparación con el mes anterior, dos décimas más que en España, y la tasa interanual aumnentó una décima hasta el 3,1 por ciento, una décima por encima de la media, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press.

Castilla y León es junto con Aragón la sexta comunidad autónoma más inflacionista del país. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre con Comunidad de Madrid con la tasa más elevada (3,7%) y Canarias con la más baja (2,3%).

Por otro lado, en lo que va de año la subida de los precios llega al 2,6 por ciento en Castilla y León, en este caso como en España.