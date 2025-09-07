El pregón de Sara Cuadrado y el concierto de Rosario, este lunes en Salamanca

Concierto de Rosario Flores en las Fiestas y Ferias de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega en Salamanca continúan este lunes con el pregón a cargo de la investigadora salmantina Sara Cuadrado-Castaño y el concierto de Rosario Flores en la Plaza Mayor, en una jornada estival que se suma a una programación variada de conciertos, espectáculos acrobáticos y teatro.

En el marco de la programación, las actividades comenzarán a las 11.30 horas con la Ludoteca en el parque de la Alamedilla de la capital, que abrirá también por la tarde entre las 17.00 y las 20.30 horas.

A las 12.00 horas saldrá desde el pabellón de la Alamedilla la Asociación de Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca, acompañada por la charanga La Escala, que recorrerá las principales calles del centro de Salamanca, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Además, las 13.00 horas, la Banda Municipal de Música actuará en la Plaza Mayor antes de dar paso al pregón oficial, que este año protagonizará la científica Sara Cuadrado-Castaño desde el balcón del Ayuntamiento tras la misa en honor a la patrona, Santa María de la Vega.

La investigadora, nacida en Salamanca en 1978 y "pionera" en el uso de virus para tratar el cáncer, será reconocida por su trayectoria científica y su labor de divulgación. Al finalizar el discurso tendrá lugar un repique de campanas a cargo de Tomás Castañeda.

La programación continuará por la tarde con el espectáculo acrobático 'Collage' de la compañía Botproject, dentro del XIX Festival de Artes de Calle, que se celebrará a las 19.00 horas en el Patio Chico.

A esa misma hora y a las 22.00 horas el Teatro Liceo acogerá las últimas funciones de la comedia 'Inmaduros'. También a las 20.30 horas, el parque Elio Antonio de Nebrija recibirá al grupo salmantino Nessa, que ofrecerá un concierto de rock con temas propios y versiones de bandas internacionales.

La jornada concluirá con la actuación de Rosario Flores en la Plaza Mayor, donde presentará su nuevo trabajo, 'Universo de Ley', después de tres décadas de carrera, una quincena de discos, doce discos de platino, tres Premios Ondas, tres Grammys Latinos y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.