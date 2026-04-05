Los Premios Cincho 2026 abren las inscripciones este lunes con un límite de 1.500 muestras de queso a concurso

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VALLADOLID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concurso internacional de queso Cincho 2026, convocado por la Junta de Castilla y León cada dos años, llevará a cabo las inscripciones entre este lunes, 6 de abril, y el 24 de mayo a través de su página web oficial, con un límite de 1.500 muestras a concurso.

El certamen, que alcanza su décimo segunda edición y la sexta de relevancia internacional, reconoce a los mejores quesos del mundo por parte de un jurado profesional y un proceso de catas a ciegas.

Existen 43 categorías de premios (Cinchos de Oro y Plata), además de los premios especiales del concurso a los tres mejores quesos (Gran Cincho de Oro), al mejor queso ecológico, al mejor queso de oveja de España y al mejor queso artesano de Castilla y León.

Al igual que la edición anterior, se mantienen dos premios especiales más, el Cincho de Honor para premiar a las personas o entidades relevantes en el sector quesero, y el premio relativo a la calidad de la leche que reconoce el trabajo de las ganaderías de ovino, caprino y vacuno.

Como novedad, se han añadido nuevas categorías en la sección de quesos de vaca para distinguir los quesos de leche cruda y pasteurizada en las tecnologías de pasta prensada y pasta prensada cocida.

También se separan los quesos con ingredientes no lácteos en su interior por especie, como consecuencia del aumento del número de muestras registradas en las últimas ediciones, según ha indicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Las catas a ciegas del jurado, compuesto por 66 catadores profesionales provenientes de una decena de países, se realizarán bajo un sistema informatizado que garantiza la imparcialidad y la confidencialidad en todas las fases del concurso.

En la última edición participaron 1.221 muestras de 16 países, el 32 por ciento procedentes de Castilla y León.