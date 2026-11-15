Presidencia convoca una nueva edición de los premios a trabajos universitarios y de FP contra el terrorismo

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia ha convocado una nueva edición de los premios a trabajos académicos sobre deslegitimación del terrorismo, una iniciativa destinada a fomentar la investigación, reflexión, prevención y erradicación, así como el reconocimiento y la protección de sus víctimas.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 4 de diciembre y las solicitudes podrán tramitarse a través de la sede electrónica de la Administración autonómica, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los premios están destinados a los estudiantes que hayan presentado sus trabajos en universidades o centros de Formación Profesional con sede en la Comunidad, siempre que hayan obtenido una calificación mínima de siete puntos sobre diez.

Asimismo, los galardones se distribuyen en cuatro categorías en las que se incluyen proyectos de Formación Profesional de Grado Superior, dotados con 500 euros; trabajos de fin de grado, con 1.000 euros; trabajos de fin de máster, con 2.000 euros, y tesis doctorales, con 3.500 euros.

De esta forma, las cuatro categorías responden al compromiso de la Junta de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y defender los valores democráticos".

En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece, en su artículo 16, el deber de los poderes públicos de promover la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto y el civismo democráticos, así como de rechazar cualquier actitud que promueva la violencia, el odio, la discriminación o la intolerancia y que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas.