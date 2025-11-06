Presidencia destina 150.000 euros a los CIS para dinamizar zonas rurales de la Raya con Portugal

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, dos subvenciones por un valor total de 150.000 euros para apoyar la labor y el funcionamiento de los Centros de Innovación Social, creados en 2023 para dinamizar las comarcas y zonas de influencia cercanas a la frontera portuguesa.

Dichos Centros se plantean como espacios de colaboración público-privada entre la Administración Pública, las universidades, las empresas, y otros agentes de desarrollo económico y social, como Grupos de Acción Local, sindicatos, etc.

Los Centros de Innovación Social suponen una apuesta por las nuevas tecnologías y redes de comunicación e información, para facilitar que los emprendedores y las empresas, junto a la Administración, desarrollen propuestas de impacto social, generen nuevas ideas y proyectos, y contribuyan a acelerar el desarrollo económico y social. Estos espacios representan un papel fundamental en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Raya, aprobado en mayo de 2025.

La primera de las dos subvenciones estará dotada con 75.000 euros, y dividida en tres partes iguales de 25.000 para cada uno de los tres ayuntamientos: Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza, para financiar los gastos derivados de su equipamiento, material informático, acondicionamiento de locales, asistencia técnica y personal.

Por otro lado, los otros 75.000 euros serán repartidos a partes iguales de 25.000 euros entre las Diputaciones Provinciales de Salamanca, Zamora y León, para continuar con la contratación de un técnico en cada una de las instituciones provinciales que impulse, desarrolle y acompañe esta parte del proceso.

Estas comarcas se caracterizan por ser centros estratégicos para el intercambio económico y cultural entre Portugal y Castilla y León, por lo que la implicación pública con su desarrollo social representa una prioridad para la Administración autonómica.