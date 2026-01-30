El presidente de Acor defiende que en la UE hay suficiente azúcar para los consumidores: "Todo lo que entre sobra" - EUROPA PRESS

OLMEDO (VALLADOLID), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la cooperativa ACOR, Jesús Posadas, ha defendido que en la Unión Europea hay suficiente azúcar para todos los consumidores y ha considerado en torno al acuerdo de Mercosur que "todo lo que entre sobra".

Posadas ha aprovechado la visita del candidato y presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, a la planta de tratamientos de aceites y oleaginosas de ACOR en Olmedo (Valladolid), para señalar que el sector agrícola vive momentos de "zozobra y preocupaciones".

"Todo kilo de azúcar que entre de fuera sobra, ya hay suficiente azúcar en la UE para que todos los consumidores tengamos", ha señalado Posadas.

Durante su intervención ha criticado que en el acuerdo de Mercosur el sector no ve reflejada el principio de reciprocidad, a lo que ha sumado su "preocupación" por la nueva PAC. "No se puede mantener la seguridad alimentaria y las exigencias por menos dinero", ha subrayado.