El acusado de matar a su madre en el 'crimen de Nochebuena' en León dice no recordar lo que pasó por un brote psicótico

El acusado del crimen de M.S.T. A su llegada a la Audiencia Provincial de León.- EUROPA PRESS

La víctima, madre del acusado, presentaba 31 cortes, uno de ellos de 13 centímetros en la yugular

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincia de León acoge desde este lunes el juicio por la muerte de M.S.T. el día 24 de diciembre de 2022 presuntamente a manos de su hijo, A.R.T.S., que ha relatado durante su declaración que sí estuvo en casa de su madre el día de los hechos, pero después se fue a su domicilio y no recuerda qué pasó a causa de un brote psicótico.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de 24 años y medio de prisión por los delitos de asesinato con alevosía y amenazas continuadas, mientras que la acusación particular pide 27 años y medio de prisión por homicidio doloso, una orden de alejamiento y una indemnización a la hermana de la víctima.