El presupuesto de Diputación de Ávila alcanza los 104,5 millones, la cifra "más alta de la historia"

El presdidente de la DIputación con su equipo en la presentación del proyecto de presupuestos para 2027. - DIP ÁVILA

ÁVILA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha presentado este jueves el proyecto de presupuestos para 2027 "que alcanza los 104,5 millones de euros" por lo que es "el más alto de la historia de la Diputación" y es una cifra que expresa capacidad, pero que también nos exige responsabilidad".

García ha afirmado que un presupuesto "se demuestra cuando sus recursos se convierten en servicios, en oportunidades y en respuestas a las necesidades de los vecinos" a lo que ha añadido que el objetivo es que los ayuntamientos de la provincia "encuentren en la Diputación el apoyo que necesitan".

Asimismo, el presidente ha defendido que es la inversión y la protección social lo que debe orienta las decisiones que se tomen mientras que el desarrollo económico, la cultura, el turismo y el patrimonio "forman parte de esa misma tarea" para crear condiciones para que la "provincia avance y para que vivir en el medio rural sea una elección con oportunidades".

Carlos García ha defendido un proyecto de presupuestos "creciente, municipalista, inversor y social" que asciende a 104,5 millones por lo que crece en 11 millones, más de un 12 por ciento superior al de 2026, a lo que ha añadido que 2026 se cierra con "deuda cero", lo que "sitúa a la Diputación en las mejores condiciones para seguir haciendo provincia, creando oportunidades, desarrollando proyectos que mejoren el presente y el futuro de los abulenses".

Según el proyecto presentado, de los gastos previstos, el 24,29 por ciento va a Personal, 25,79 por ciento a gastos corrientes, el 0,21 por ciento a activos y pasivos financieros y el 50,51 por ciento a inversiones y transferencias.

Carlos García ha afirmado que estos datos refuerzan "el compromiso político con los ayuntamientos", con una inversión de 48 millones de euros, lo que representa un 46 por ciento del presupuesto de 2027, casi 8 millones más, "con el objetivo de avanzar en la prestación de servicios públicos de calidad en la provincia y con proyectos que implican a todos los pueblos".

Asimismo, ha destacado otra cifra, como es la de inversión por habitante, que en 2027 alcanza los 519 euros por vecino lo que supone Son 64 euros más que este año y una cifra que se ha triplicado en ocho años.

Igualmente, el presidente se ha referido al Plan Extraordinario de Inversiones, con 10 millones de euros, un 12 por ciento más; al Fondo de Cohesión Territorial, con 2,12 millones para municipios de menos de mil habitantes; el Plan de Dinamización de los municipios del Alto Tiétar y Alberche-Pinares afectados por el gran incendio del pasado verano, con tres millones o la dotación al Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento con cerca de seis millones.

Además, ha destacado los los 28 millones de euros destinados a los Servicios Sociales que gestiona el Área de Familia, Dependencia y Oportunidades, un 2,6 por ciento más y dentro de este apartado, destaca el incremento de la Ayuda a Domicilio, que sube casi un seis por ciento.

Carlos García ha reiterado que el equipo de Gobierno considera que una de las formas más eficaces de combatir la vulnerabilidad social es el empleo por lo que en 2027 las políticas de fomento del empleo contará con 4,3 millones.

El ciclo del agua, la depuración y la gestión de residuos a través de los consorcios seguirá "siendo uno de los pilares de la prestación de servicios básicos", con especial atención a la depuración de aguas residuales a través de 28 EDAR y que contará con un millón de euros

Además, para la construcción de un nuevo vaso en el CTR del Consorcio Provincial Zona Norte, en Urraca-Miguel, contará con 1,2 millones de euros; la recogida selectiva de residuos, 850.000 euros; en agroalimentación, se consignan 1,2 millones para 'Ávila Auténtica'; 50.000 euros para impulsar la DOP de Aceite de Oliva Virgen Extra Gredos-Tiétar; 56.000 euros a la IGP Carne de Ávila, o 50.000 euros a la DOP Vinos de Cebreros.

Las ayudas al tejido industrial de la provincia se sitúan "de inicio", en 1,4 millones de euros, casi el doble que este año; se destinan 500.000 euros a mejora de polígonos industriales; 581.000 euros al Plan Territorial de Fomento o 150.000 euros al Convenio con CEOE (Tracción Ávila).

En Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte las partidas relacionadas con la promoción cultural pasan de 2,8 millones de euros este año a 3,6 millones, mientras que La Fundación Cultural Santa Teresa contará con un presupuesto de 700.000 euros y asume el cien por cien del profesorado de la Escuela Universitaria de Enfermería y los cursos.

3 La partida para mantenimiento de Colegios asciende a 360.000 euros; las actividades culturales y deportivas de los ayuntamientos contarán con 440.000; la Villa Romana de El Vergel, con 175.000 euros y 150.000 euros para proyectos arqueológicos.

El presupuesto en Deportes superará los 1,4 millones de euros, mientras que para la conservación y mejora de la red de carreteras provinciales se han consignado 11,3 millones, 3,5 millones más que este año. En cuanto al Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, destinaremos un millón de euros a la carrera profesional del personal de la Diputación además de que se destinarán225.000 euros a prestar servicios bancarios de proximidad