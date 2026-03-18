La prevención centra el nuevo protocolo ante agresiones al Servicio de Intervención Social de Valladolid

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VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La prevención centra el nuevo protocolo elaborado por el Ayuntamiento de Valladolid frente a agresiones a los profesionales del Servicio de Intervención Social y Familia, lo que supone un cambio respecto al anterior documento, vigente desde 2025, que se enfocaba en la reacción.

El concejal de Personas Mayores, Familias y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha subrayado que este nuevo protocolo pretende "dar el valor que se merecen" y "mayor seguridad" a todos los profesionales que trabajan en este servicio, todo ello ante cualquier posible situación "de tensión y conflictividad".

El protocolo introduce un cambio profundo en el enfoque de actuación al pasar de un modelo principalmente reactivo a un sistema "preventivo, integral y estructurado", ha aseverado Nieto, para destacar algunas de las novedades del nuevo modelo.

Entre ellas, ha señalado al refuerzo de la prevención, pues se pretende identificar de forma anticipada las situaciones de riesgo; a la mejora de la formación en habilidades de gestión de conflictos y también a la adaptación de los espacios de trabajo para aumentar la seguridad.

Igualmente, el protocolo establece procedimientos de actuación ante posibles incidentes, de modo que los profesionales que puedan verse afectados sepan cómo actuar y qué recursos activar tanto en los Centros de Atención Social (CEAS) como durante las visitas a domicilio.

Asimismo, la Policía Municipal entra a formar parte del protocolo con el propósito de dar una respuesta "rápida y eficaz" ante cualquier tipo de riesgo, ha detallado el concejal de Personas Mayores, Familias y Servicios Sociales.

Por otra parte, el nuevo documento incorpora un sistema de apoyo posterior al incidente, con asistencia médica, psicológica y asistencia legal para los profesionales afectados, así como medidas organizativas destinadas a "evitar la revictimización".

Nieto confía en que este protocolo sea "beneficioso" para los trabajadores del Servicio de Intervención Social y Familia, en el que se ha producido un aumento de las solicitudes de atención a personas en riesgo de exclusión social y a población extranjera, por lo que la Concejalía ha visto "necesario" reforzar la plantilla y los procedimientos.

El objetivo es "intentar evitar" situaciones de conflicto, si bien ha precisado que en su etapa al frente del área no se ha evidenciado un aumento de agresiones. No obstante, ha recordado la "compleja" situación producida por una agresión verbal a una psicóloga en 2024 en el marco de un procedimiento de custodia de menores, motivo por el que ve necesario mejorar en la prevención y respuesta ante estas situaciones.