El primer bebé del año en Palencia es un niño que ha nacido a las 14.44 horas

PALENCIA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé del 2026 en Palencia ha nacido este jueves, 1 de enero, a las 14.44 horas en el Hospital Río Carrión de la capital palentina, según ha informado la delegación de la Junta de Castilla y León.

Se trata de un varón, aunque los padres no han querido hacer públicos más los sobre el niño y el nacimiento. También el último bebé de 2025 en la provincia también fue un niño, Lorenzo Matteo Peluffo, que nació el 31 de diciembre a las 9.40 horas en el mismo centro hospitalario.