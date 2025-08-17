La Primitiva deja dos premios con más de 95.000 euros cada uno en Sotillo de la Adrada (Ávila) y Almazán (Soria)

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva de este sábado, 16 de agosto, ha dejado dos premios de segunda categoría (cinco más el complementario), dotados con 95.964,67 euros cada uno, en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada y en el municipio soriano de Almazán, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado recogido por Europa Press.

El billete se ha validado en Administración de Loterías 1, situada en la calle Dr. Díaz Palacios, 13, del municipio abulense y en la plaza Mayor, 7, de Almazán.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 45, 22, 46, 11, 48 y 14. El complementario es el 30, y el reintegro, el 6. El número Joker ha sido el 6587152.

En el sorteo no ha habido boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos más reintegro) ni de primera (seis aciertos) por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 10.044.832,00 de euros.