La Primitiva deja más de 47.100 euros en un premio de segunda categoría en Benavente

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZAMORA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva de este jueves, 14 de mayo, ha dejado un total de 47.192,67 euros en un premio de segunda categoría (cinco más el complementario) en la localidad zamorana de Benavente, según informan fuentes de Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

El billete se ha validado en la Administración número 2 de la citada localidad zamorana y ha sido uno de los cuatro boletos acertantes en esta categoría.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 08, 21, 05, 20, 22 y 02. El complementario es el 44, y el reintegro, el 3. El número Joker ha sido el 4947408.