La Primitiva deja un premio de más de 1,1 millones de euros en Ávila

ÁVILA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva del sábado 18 de octubre ha dejado un premio de 1.178.266 euros en Ávila, al haberse validado en esta ciudad un boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, este billete acertante se ha consignado en la Administración de Lotería número 1 de Ávila, situada en la calle Agustín Rodríguez Sahagún, 40.

Además, en Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario), uno de los cuatro boletos acertantes se ha validado en la Administración de Loterías número 2 de Ponferrada (León), con un premio de 47.767 euros.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado el sábado 18 de octubre ha estado formada por los números 28, 6, 21, 15, 49 y 20. El número complementario es el 8, el reintegro el 0 y el Joker, 0898984. La recaudación ha ascendido a 10.628.534 euros.