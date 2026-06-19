A prisión el conductor del vehículo que volcó ayer en Medina del Campo y en el que murió un bebé

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VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor del vehículo que volcó ayer en el término municipal de Medina del Campo (Valladolid) y en el que murió un bebé, ha ingresado en prisión, según ha informado la Subdelegación de Gobierno a Europa Press.

El accidente se produjo ayer jueves minutos antes de las 18.09 en la VP-8903, entre los municipios de Campillo y Medina. En el lugar, el personal sanitario atendió a cuatro personas. Un bebé de meses que fue trasladado de forma particular al hospital de Medina del Campo y, después, en UVI móvil al hospital Clínico Universitario de Valladolid donde falleció.

También a una mujer y un varón de unos 25 años a los que se evacuaron en UVI móvil y soporte vital básico al hospital Clínico Universitario de Valladolid y al Hospital de Medina del Campo, respectivamente, y un varón de unos 70 años que fue trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.