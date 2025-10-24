A prisión dos hombres, autores de múltiples hechos en Medina (Valladolid), por agredir a otros dos y robarles

Las víctimas, que precisaron atención médica, denunciaron el robo de teléfonos, 350 euros y una cartera

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 24 (EUROPA PRESS)

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para dos individuos que han protagonizado "múltiples" intervenciones policiales por hechos delictivos e infracciones después de una agresión a dos varones que precisaron atención médica y a los que sustrajeron dos teléfonos móviles, 350 euros y una cartera.

Según la denuncia interpuesta en la Comisaría de Policía Nacional de Medina del Campo, los hechos ocurrieron el miércoles, 22 de octubre, cuando las víctimas, tras abandonar un establecimiento hostelero, fueron abordadas en la vía pública por cuatro individuos.

Dos de ellos iniciaron una agresión física que incluyó golpes y amenazas de muerte y en la que llegaron a utilizar una botella de vidrio como arma, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Durante el ataque, los agresores sustrajeron dos teléfonos móviles, una cartera con documentación personal y 350 euros en efectivo a las víctimas, que precisaron atención médica a consecuencia de las lesiones sufridas.

A las 11.15 horas del mismo día, agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de uno de los presuntos autores en la Avenida Valladolid.

El individuo, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie, pero fue interceptado tras una breve persecución y se logró su detención, a la que opuso gran resistencia, según las mismas fuentes. Durante el cacheo superficial, se le intervino una piedra de color marrón, presumiblemente hachís, por lo que se levantó acta correspondiente.

Asimismo, en la tarde del 22 de octubre, se logró localizar y detener al segundo implicado en los hechos, tras lo que ambos individuos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción del atestado.

La Policía Nacional ha destacado que, desde que fijaron su residencia en Medina del Campo -uno de ellos en abril de 2025 y el otro en 2022-, ambos han protagonizado múltiples intervenciones policiales motivadas por diversos delitos e infracciones, "cuya frecuencia ha ido en aumento, generando un impacto negativo en la convivencia y la seguridad ciudadana".

En la mañana de este viernes han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha determinado su inmediato ingreso en prisión.