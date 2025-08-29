A prisión dos hombres detenidos por varios hurtos en vehículos y un robo en un domicilio de Valladolid

Herramienta robada por los detenidos que han ingresado en prisión - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decreado el "inmediato" ingreso en prisión de dos hombres detenidos como presuntos autores de dos delitos de hurto en interior de vehículo y un robo con fuerza en domicilio en los que se hicieron con un teléfono móvil, un bolso y una serie de herramientas de obras en Valladolid.

La detención tuvo lugar sobre las 08.15 horas del el pasado miércoles, cuando agentes de la Policía Nacional, en labores de prevención, procedieron a la identificación de un individuo en la calle Arca Real de la capital vallisoletana.

El sujeto, conocido por los policías por haber sido identificado en repetidas ocasiones por infracciones penales contra el patrimonio, fue interceptado mientras los agentes patrullaban la zona en vehículo policial uniformado, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la intervención, una ciudadana se acercó a pie para informar que el individuo, junto a otra persona, había sido visto manipulando una bandolera y diversas herramientas en la confluencia de la calle Florencia con la calle Arca Real, por lo que sospechaba que dichos objetos podrían proceder de un robo.

Acto seguido, los agentes localizaron en una calle próxima a otro individuo en actitud vigilante, que manipulaba una bandolera, una carretilla y un carrito de bebé que contenía una gran cantidad de herramientas.

Tras realizar las gestiones oportunas, se comprobó que los efectos no pertenecían a ninguno de los identificados y en el interior de la bandolera se halló un documento con datos de una tercera persona, con la que se contactó de inmediato.

La persona propietaria confirmó que, a primera hora de la mañana, le habían sustraído la bandolera del interior del camión que conduce como repartidor.

Al descender del vehículo en la calle Arca Real para realizar su labor de reparto dejó en el asiento del copiloto su bolso tipo bandolera y al regresar a la cabina comprobó que había sido sustraída.

En ella Página se encontraban unas llaves de vehículo, una cartera con 90 euros en efectivo y otros efectos, coincidiendo plenamente con los objetos recuperados.

Durante la inspección, también se verificó que el teléfono móvil que portaba uno de los individuos figuraba como sustraído en una denuncia presentada en la Comisaría de Delicias el pasado 9 de agosto.

El denunciante manifestó haber estacionado su furgoneta en la calle General Shelly para realizar una entrega, momento que aprovecharon para sustraer el teléfono móvil que se encontraba en el asiento del copiloto.

Al ser preguntados por la procedencia de las herramientas, uno de los individuos manifestó espontáneamente que habían sido sustraídas durante la noche del interior de un domicilio en el barrio de Las Delicias.

Un indicativo de Policía Nacional se desplazó al domicilio señalado, donde comprobó que el marco de la puerta se encontraba arrancado y la puerta abierta.

Por su parte, el propietario confirmó que las herramientas estaban en el interior de la vivienda y que la puerta había sido violentada, encontrándose perfectamente cerrada la noche anterior.

Los efectos intervenidos han sido una carretilla porta cargas de dos ruedas neumáticas, una radial, una mezcladora eléctrica de cemento, dos cortadores de azulejos, un martillo percutor, accesorios de fontanería, un sargento, un cortafríos, un soplete, once rollos de cable eléctrico, un destornillador y una herramienta eléctrica pelacables, una piqueta, un alargador de cable y un carro de ruedas para portar herramientas.

Ante los hechos descritos, los agentes procedieron detener a ambos varones como presuntos autores de delitos de hurto en interior de vehículo y un robo con fuerza en domicilio.