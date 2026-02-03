A prisión dos hombres por tratar de robar los móviles a dos jóvenes y apuñalar a uno de ellos

SALAMANCA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han ingresado en prisión después de que intentaran robar los teléfonos a otros dos jóvenes y clavar una navaja en la pierna de una de las víctimas en Salamanca.

Los agresores se acercaron a los jóvenes con el ánimo de vender unas prendas que llevaban en bolsas. Ante su negativa, los encausados amenazaron a las víctimas con una navaja para intentar robarles los teléfonos. Aunque no lograron su propósito clavaron una navaja de pequeñas dimensiones en la pierna de uno de ellos, según informa la Comisaría Provincial de Salamanca a través de un comunicado.

Tras las denuncias de los jóvenes, inició una investigación que ha concluido con la identificación de ambos autores, y con la posterior detención de estos. A uno de los detenidos se le intervino una navaja que posteriormente fue reconocida por una de las víctimas como el arma que le había causado unas lesiones en una de sus piernas.

A los dos detenidos les constan ya numerosos antecedentes policiales y son conocidos por sus hechos delictivos habituales entre los distintos agentes policiales.

Una vez que se han finalizado todos los trámites documentales oportunos, se ha dado cuenta de los hechos al Juzgado de guardia de Salamanca que ha decretado su ingreso en prisión.