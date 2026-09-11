A prisión un hombre tras ser sorprendido en una vivienda a la que accedió por una ventana para robar en Salamanca

SALAMANCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con fuerza en domicilio después de ser localizado en el interior de una vivienda de Salamanca a la que había accedido tras fracturar una de sus ventanas, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La actuación se inició cuando agentes de la Policía Local fueron requeridos por un vecino que había localizado una mochila abandonada junto a la puerta de su domicilio.

Durante la comprobación del lugar, observaron que una ventana de una vivienda próxima estaba fracturada y que había restos de sangre tanto en la propia ventana como en el suelo del patio, por lo que solicitaron apoyo a la Policía Nacional.

A la llegada de los agentes se escucharon ruidos procedentes del interior del inmueble y se estableció un dispositivo de seguridad en las partes delantera y trasera.

Los policías observaron entonces a un varón asomado por una ventana de la planta superior y le indicaron que descendiera.

Tras personarse los propietarios y comprobar que habían dejado la vivienda en perfecto estado horas antes, los agentes accedieron al interior, momento en el que el individuo salió de forma sorpresiva y trató de huir, abalanzándose sobre los policías, por lo que tuvo que ser reducido.

Durante la intervención se recuperaron diversos efectos que los propietarios reconocieron como de su propiedad, entre ellos varias mochilas, una bandolera, documentación personal, una tarjeta bancaria, gafas de sol, ropa deportiva y varias joyas, entre ellas dos cadenas y una pulsera con inscripciones.

El detenido presentaba lesiones que podrían haberse producido durante el acceso al inmueble y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica.

Durante la intervención y el traslado, el arrestado mantuvo una "actitud violenta y amenazante", han detallado las mismas fuentes, hasta el punto de proferir amenazas graves contra los agentes y sus familiares y causar daños en el vehículo policial.

Una vez finalizados los trámites documentales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.