Prisión para una mujer que quebrantó dos veces en un día la orden de alejamiento de su expareja en Ponferrada

LEÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ponferrada (León) a una mujer por quebrantar en dos ocasiones, en el mismo día, la orden de alejamiento que pesaba sobre la misma a favor de su expareja, unos hechos que han culminado con su ingreso en prisión por orden judicial.

La primera intervención tuvo lugar en la madrugada del pasado día 26, cuando varios vecinos del inmueble en el que reside la víctima alertaron a la Policía al escuchar una fuerte discusión. A su llegada, los agentes comprobaron que la mujer se encontraba en el lugar e incumplía la medida judicial que le prohibía aproximarse a su expareja, a su domicilio o a cualquier lugar en el que este se encontrara, por lo que procedieron a su detención.

Tras ser puesta a disposición judicial la mujer quedó en libertad y apenas unas horas después volvió a protagonizar un nuevo episodio de características similares, quebrantando nuevamente la orden de alejamiento, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La rápida intervención policial permitió una segunda detención, tras la cual la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

Fuentes policiales han señalado que la detenida cuenta con numerosos antecedentes, entre ellos varias actuaciones relacionadas con malos tratos en el ámbito familiar.