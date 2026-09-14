A prisión un reincidente tras dar un puñetazo en la cara a un hombre para robarle en una calle de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Ingresa en prisión tras su detención en Valladolid con 1,6 kilos de cocaína al intentar huir de la Policía - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre al que le constan 21 antecedentes policiales ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un robo con violencia a la un hombre al que propinó un puñetazo en la cara y causó una fractura de mandíbula.

Según ha informado la Policía Nacional, el hombre fue detenido a las 21.00 horas del domingo día 13 si bien los hechos ocurrieron 48 horas antes cuando en torno a las 21.40 horas del viernes 11 agentes uniformados en vehículo con distintivos policiales fueron comisionados al barrio de Los Pajarillos ante el aviso de que una persona se encontraba tendida en el suelo y herida.

A su llegada, los agentes localizaron a un varón sentado, sangrando por la boca e incapaz de mover la mandíbula. Las mismas fuentes han explicado que pese a la dificultad para hablar, la víctima manifestó que un individuo le había propinado un fuerte puñetazo en la cara y posteriormente le había robado.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que atendió al perjudicado y dispuso su traslado al Hospital Universitario Río Hortega, donde se confirmó que presentaba fractura de mandíbula.

Con los datos aportados por la víctima, los agentes iniciaron las gestiones de identificación del presunto autor y lograron identificarle plenamente y establecer un dispositivo para su localización y detención, que finalmente se produjo el domingo 13.

Al detenido le constan 21 antecedentes policiales y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.