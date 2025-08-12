A prisión en Segovia tras dar una paliza a un varón en su domicilio y enfrentarse a policías en su detención

SEGOVIA, AGOSTO 12 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de guardia de Segovia ha decretado el ingreso en prisión de un joven de 24 años que dio una paliza a un varón en su domicilio y que se enfrentó a agentes de policía cuando iba a ser detenido.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 6 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional localizaron a un hombre ensangrentado en la calle Antonio Coronel, en la esquina con Jerónimo de Aliaga. Al pedirle que se identificara, el sujeto huyó en dirección a la plaza de San Lorenzo, donde fue interceptado por los agentes.

En ese momento se abalanzó sobre los policías y les agredió, por los que éstos actuaron para frenar sus ataques y detenerle. En el forcejeo resultaron con lesiones dos agentes.

Mientras tanto, llegó al lugar una dotación de la Policía Local que comunicó que el detenido había agredido de gravedad a una persona en su domicilio, que tuvo que ser trasladada hasta el Hospital General. La persona herida, por las lesiones, requirió ser derivada al Hospital Río Hortega de Valladolid para ser intervenida quirúrgicamente.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de guardia, que ha ordenado su ingreso en el Centro Penitenciario de Segovia.