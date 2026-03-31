La procesión del silencio, a los pies de la muralla, y el Cristo de las Batallas en el Miércoles Santo abulense

ÁVILA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de las Angustias partirá a las 20.30 horas de este Miércoles Santo desde iglesia de San Nicolás, en el barrio del mismo nombre de la capital abulense, para dirigir sus pasos junto al 'Cristo Arrodillado' y 'Cristo de la Agonía' hasta la Catedral en la procesión del Silencio.

La planta de procesión de este desfile, se forma directamente en la calle, a los pies de la muralla, y son los vecinos de este barrio los primeros testigos de un desfile de "silencio y recogimiento" ya que el único sonido que acompaña este desfile es el del tambor y un cornetín.

Se trata del único desfile de la Semana Santa de Ávila que se inicia en un templo y concluye en otro, concretamente en la Catedral, ya que la Virgen de las Angustias esperará en la Seo abulense para poder participar en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo.

Este desfile recorrerá las plaza San Nicolás, Burgohondo, Plaza Del Rollo, Las Damas, Bajada de Nuestra Señora de Sonsoles, Francisco Gallego, Paseo del Rastro, Plaza de Santa Teresa, San Segundo, Arco de la Catedral y plaza de la Catedral.

Los hermanos de esta cofradía, que renació en 1956 y que su origen data de 1683, están hermanados con la Hermandad del Cristo del Despojo de Valladolid.

A las 23 horas partirá de la iglesia de San Pedro Apóstol la procesión del Cristo de las Batallas con el paso del mismo nombre realizado por Plácido Martín San Pedro en 1963.

Este desfile recorrerá San Pedro, paseo del Rastro, Puerta de la Estrella, plaza de Pedro Dávila, Cardenal Pla y Daniel, plaza del Teniente Arévalo, plaza José Tomé, Don Gerónimo, plaza de Adolfo Suárez, calle Cruz Vieja, plaza de la Catedral, San Segundo, y plaza de Santa Teresa.

Este desfile dará paso a la procesión de 'La madrugada', con la histórica imagen del 'Cristo de las batallas', que partirá a las 2 horas de ya el Jueves Santo desde la iglesia de Mosén Rubí.