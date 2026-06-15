Procuradores del PSOE por Valladolid exigen a la Junta medidas ante la expansión de conejos y los daños en la DO Cigales

Archivo - Los procuradores del PSOE por Valladolid piden a la Junta medidas contra la proliferación de conejos. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista por Valladolid en las Cortes de Castilla y León han registrado una pregunta dirigida a la Junta para exigir una evaluación detallada de la eficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha frente a la proliferación de conejos en el medio rural, así como la puesta en marcha de nuevas actuaciones que permitan frenar los daños que esta situación está provocando en el sector agrario.

La iniciativa parlamentaria pone el foco en un problema que se viene extendiendo de forma sostenida en numerosos municipios de Castilla y León y que afecta de manera especialmente grave a la provincia de Valladolid. La sobrepoblación de conejos está generando importantes pérdidas económicas en explotaciones agrícolas, incrementando los costes de producción y provocando una creciente preocupación entre agricultores y viticultores.

Los procuradores socialistas, a través de un comunicado recogido por Europa Press, subrayan que, pese a las medidas adoptadas por la Junta--declaraciones de emergencia cinegética o autorizaciones excepcionales de control poblacional-- la situación continúa agravándose en muchas zonas, lo que evidencia, a su juicio, la insuficiencia de las actuaciones desarrolladas hasta el momento.

Especial preocupación se traslada a la zona de la Denominación de Origen Cigales, uno de los principales enclaves vitivinícolas de la provincia de Valladolid, donde el viñedo constituye un pilar económico, social y cultural de primer orden. Los daños ocasionados por los conejos afectan tanto a plantaciones jóvenes como a explotaciones consolidadas, reduciendo rendimientos y obligando a realizar inversiones adicionales en sistemas de protección.

Asimismo, el Grupo Socialista alerta del impacto especialmente grave sobre viñas centenarias, cuyo valor histórico y patrimonial es incalculable. La pérdida de este tipo de viñedo supondría, según señalan, un perjuicio irreversible para la identidad, la calidad y el prestigio de la denominación de origen.

Los procuradores por Valladolid advierten de que la evolución de este problema apunta a un carácter estructural, que compromete la viabilidad del sector agrario y la conservación del patrimonio vitivinícola tradicional en el conjunto de Castilla y León.

Por todo ello, la pregunta registrada en la Cortes de Castilla y León interpela a la Junta sobre si considera suficientes y eficaces las medidas adoptadas hasta la fecha para el control de la sobrepoblación de conejos, especialmente en la zona de la Denominación de Origen Cigales, en la provincia de Valladolid, qué nuevas actuaciones tiene previsto implementar para hacer frente a este problema, además de proteger el viñedo histórico y compensar los daños ocasionados al sector agrícola.

Los procuradores socialistas por Valladolid insisten en la necesidad de una respuesta más contundente, coordinada y sostenida en el tiempo que permita proteger el medio rural, la actividad agraria y el patrimonio vitivinícola de Castilla y León.