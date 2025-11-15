Los Productos de León conquistan el centro de Bilbao a través de una muestra con más de una veintena de expositores - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Productos de León conquistan el centro de Bilbao a través de una muestra con más de una veintena de expositores leoneses en el marco de la II Feria de Productos de León en Bilbao que se ha celeberado este sábado.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, ha inaugurado esta cita que se ha organizado con el objetivo de posicionar a las marcas leonesas en una de las capitales de la gastronomía española, además de promocionar la provincia a nivel nacional.

También han estado presentes los concejales de Cultura y Gobernanza, Gonzalo Olabarría, y de Regeneración Urbana, Jon Bilbao, en el Ayuntamiento de Bilbao, según ha informado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una representación de pendones concejiles ha acompañado a los productores leoneses para ofrecer una muestra de la cultura y tradición de la provincia, quienes han realizado un breve recorrido por la Feria y han quedado expuestos en el céntrico paseo bilbaíno.

El acto de inauguración ha servido para reconocer la labor del Hogar Leonés de Bilbao, que desde el año 1930 se ha convertido en un punto de encuentro para los leoneses que llegaban a la ciudad vasca.

El vicepresidente ha hecho entrega de una placa homenaje al presidente del Hogar Leonés, Ángel Múñiz, que no ha podido estar presente por un problema de salud. En su lugar, ha recogido el reconocimiento la vicepresidenta, Gloria Núñez.

Asimismo, el coordinador de proyectos del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Emilio Gancedo, ha hecho entrega de un lote de todas las publicaciones realizadas por la institución para el disfrute de los socios del Hogar Leonés.

Los visitantes que se acerquen a la feria podrán encontrar cuatro empresas de carnes y embutidos; cuatro stand de vinos y licores; otros cuatro de miel y productos de colmena; también cuatro de lácteos y sus derivados; así como cuatro de dulces y repostería.

En la misma línea ha reconocido la labor realizada por las Casas de León fuera de la provincia, que "desarrollan un papel fundamental, tanto en el mantenimiento del arraigo para los leoneses en el exterior, como en la promoción de la provincia".

"En estas celebraciones la Diputación demuestra su compromiso con nuestras Casas, repartidas por todo el mundo; con nuestros inigualables productos y con nuestra cultura, con el objetivo de que sean nuestro emblema allá donde vayamos", ha concluido.