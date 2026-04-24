'Profesores expertos' complementan la formación de un millar de docentes en CyL a través del proyecto Observa_Acción

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 900 docentes han formado parte este curso del Proyecto de Innovación Educativa (PIE) Observa_Acción, diseñado por la Consejería de Educación de forma pionera a nivel nacional en el curso 2015-2016 y que se basa "en el aprendizaje innovador a través de la observación docente en el aula y el hermanamiento entre centros educativos".

Los docentes de Castilla y León han participan en este PIE en alguna de las tres modalidades existentes: Comunica_Acción, centrado en la competencia comunicativa en castellano y en otros idiomas; Digitaliza_Acción, enfocado en la innovación a través de la competencia digital; e Innova_Acción, orientado a la innovación metodológica para docentes de cualquier perfil.

En cada una de las categorías, los docentes pueden participar de forma individual, observando un profesor experto seleccionado por la red de formación; en equipos de entre 4 y 6 profesores; o en la modalidad de centros educativos, en la que los colegios e institutos se emparejan con otros de distintas localidades, provincias, comunidades autónomas o países.

De hecho, este curso los centros de Castilla y León se han hermanado con otros de Galicia, Madrid, Cantabria, Murcia, Aragón y La Rioja. Además, ha existido la posibilidad de que esa observación se convierta en internacional en centros de Canadá, Inglaterra, Escocia, Noruega, Malta, Francia, Alemania o México.

En definitiva, el PIE Observa_Acción proporciona oportunidades formativas únicas de aprendizaje por observación, una iniciativa de Castilla y León que es referente en formación del profesorado, innovación e internacionalización, detalla la Junta a través de un comunicado.