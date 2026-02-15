La profsora de la ULE Sara Familiar analizará la literatura norteamericana desde la óptica ecofeminista en una ponencia

Cartel de la conferencia de Sara Familiar Rodríguez titulada 'Ecofeminismo, poesía y lo sublime: un recorrido por la historia literaria de Norteamérica'. - ULE

La profesora de la Universidad de León (ULE) Sara Familiar analizará la literatura norteamericana desde la óptica ecofeminista en una conferencia organizada por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica que se celebrará el miércoles 18 en la Sala de Conferencias de la Fundación Sierra Pambley, situada en la calle Dámaso Merino número 2 junto a la catedral de León.

Bajo el título de 'Ecofeminismo, poesía y lo sublime: un recorrido por la historia literaria de Norteamérica', la actividad, que comenzará a las 19.30 horas, se enmarca en el 'II Ciclo de Conferencias. De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica en Occidente', que se desarrolla a lo largo del año bajo la organización del Instituto LOU de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE.

La conferencia ofrecerá un recorrido por la literatura de Estados Unidos desde una perspectiva ecofeminista e interseccional y examinará el modo en que la poesía ha contribuido a la construcción de la identidad nacional, cultural y social norteamericana, al tiempo que ha reflejado las relaciones de poder entre los seres humanos y la naturaleza.

El público asistente podrá conocer un enfoque crítico y académico sobre la literatura norteamericana y su influencia en la narrativa y en la poesía europea y mundial, en una sesión que planteará el análisis de la poesía como instrumento de conciencia ecológica, ética y política en diálogo entre pasado y presente, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

La reflexión abordará estas cuestiones en relación con el contexto político actual de Estados Unidos y con la política simbólica de su administración, lo que resulta "particularmente relevante" para comprender la vigencia de estas lecturas críticas.

LA EVOLUCIÓN DE LA POESÍA NORTEAMERICANA

El análisis partirá del contexto histórico y cultural estadounidense y atenderá a la evolución de la poesía desde los himnos de los primeros colonos puritanos hasta el trascendentalismo representado por Walt Whitman, autor de 'Hojas de Hierba', y Emily Dickinson, así como a la poesía contemporánea de Mary Oliver y Joy Harjo.

También se destacará el papel de poetas inaugurales como Robert Frost, Maya Angelou o Amanda Gorman, entre otros, dentro de una tradición marcada por la herencia trascendentalista y por la concepción de la naturaleza como fuente de experiencia emocional y estética.

La contemplación de lo natural permitirá acceder a lo sublime como estado que trasciende los límites de lo humano y abre la puerta a lecturas eco trascendentalistas, ecofeministas y ecogóticas, con atención a la marginalidad en el paradigma literario norteamericano y a la intersección entre género, raza y naturaleza.

A partir de la lógica de la dominación formulada por las principales corrientes ecofeministas, se identificará la dominación paralela de lo femenino y de lo natural bajo estructuras hegemónicas y patriarcales de poder, así como las dinámicas establecidas entre cultura y civilización frente a naturaleza y lo salvaje.

En conjunto, la intervención presentará un marco de análisis que integrará ecofeminismos, interseccionalidad, trascendentalismo, lo sublime y poética norteamericana, con el propósito de proponer una lectura crítica que reconozca la centralidad de la naturaleza y de los sujetos tradicionalmente subordinados en la construcción literaria y cultural de Estados Unidos.

Sara Familiar es doctoranda en el programa Estudios Lingüísticos, Literarios y de Lingüística Aplicada: Inglés/Francés/Español y tiene previsto defender próximamente una tesis centrada en los estudios ecocríticos, ecofeministas y ecogóticos de la poesía norteamericana, además imparte docencia en Filología Inglesa en distintos grados de la ULE.

La profesora ha participado como ponente en congresos celebrados en España, Estados Unidos y Países Bajos y forma parte activa del Instituto LOU de Humanismo y Tradición Clásica, donde ha coordinado varias Jornadas de Investigación y diversas publicaciones académicas.