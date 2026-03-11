El Programa de Apoyo a la Familia del Ayuntamiento de Burgos atendió 900 actuaciones en 2025

BURGOS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Familia del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha detallado que el área que preside ha realizado 900 actuaciones de apoyo a lo largo de 2025.

En este sentido, el concejal ha desgranado las líneas maestras del modelo de bienestar familiar de la ciudad, que se articula sobre "tres ejes estratégicos" como son el apoyo a familias vulnerables, la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo, y la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Ha calificado estas intervenciones como políticas, "útiles y cercanas" que se llevan a cabo con el respaldo de la Consejería de educación y con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Gobierno de España.

López ha defendido la continuidad del programa 'Construyendo mi Futuro', dirigido a adolescentes de entre 12 y 16 años en entornos difíciles. Es un recurso socioeducativo que ha atendido a 50 jóvenes en 2025, "trabajando habilidades emocionales y ocio saludable para alejarlos de conductas de riesgo", ha explicado el edil.

En materia de conciliación, los datos reflejan un crecimiento notable. El servicio de cuidado a la infancia atendió a 11.402 menores en 2025, lo que supone un incremento de 2.603 respecto al año anterior. A esto se suma la gestión de las cuatro escuelas infantiles municipales (Pequeño Cid, José Antonio Rodríguez, Los Gigantillos y Río Vena), que cuentan con un presupuesto de 2,49 millones de euros anuales y que han garantizado la gratuidad horaria gracias a una subvención de 1,3 millones de la Junta de Castilla y León.

También ha destacado el impacto del servicio 'Koala' de ayuda a domicilio infantil, que en 2025 atendió 51 casos con 3.300 horas de apoyo educativo. En el ámbito preventivo, los Talleres de Bienestar Familiar contaron con 80 participantes, centrándose en aspectos como la crianza positiva, el manejo del duelo o el uso adecuado de tecnologías.

El tercer pilar del modelo se centra en la lucha contra la violencia de género y familiar. Según la memoria de 2025, la asesoría jurídica atendió a 115 personas, equivalente a un tercio de las consultas relativas a situaciones de violencia. Por su parte, el servicio de apoyo psicológico atendió a 67 personas, extendiendo la intervención a los hijos e hijas de las víctimas.