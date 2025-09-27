El programa de cría en cautividad de urogallo cantábrico de la Junta saca adelante a 76 pollos

Próximamente se liberarán 40 urogallos en la provincia de León

LEÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de cría en cautividad de urogallo cantábrico impulsado por la Junta de Castilla y León saca adelante a 76 pollos en el centro de Valsemana (León) durante la temporada de 2025.

La Junta ha informado al grupo de trabajo en situación crítica del urogallo de los resultados obtenidos en la temporada de cría 2025, en la que se ha locado alcanzar esta cifra de pollos con tres meses de vida, por lo que ya han superado "las fases más críticas".

Entre los pollos cantábricos hay ejemplares pirenaicos y primeros cruzamientos cantábricos-pirenaicos, según ha precisado la Junta en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que ha ensalzado este resultado como "un hito sin precedentes" en la cría en cautividad del urogallo en España.

Asimismo, ha destacado que este logro se produce en el centro de cría de la Junta de Castilla y León en Valsemana, apenas tras tres temporadas de cría en la que se ha avanzado en la conformación del stock reproductor.

Con estos resultados, durante este otoño y la primavera del próximo año, se realizará ya la liberación de 40 urogallos en la provincia de León, 14 hembras y 26 machos, que serán equipados con dispositivos de seguimiento GPS y VHF para tener monitorizados en tiempo real a los ejemplares liberados y avanzar así en el conocimiento y aprendizaje de la adaptación de los ejemplares al medio natural, su supervivencia, dispersión y causas de mortalidad.

Los 76 pollos obtenidos se corresponden, por un lado, con 55 ejemplares obtenidos de un total de 78 huevos puestos por ejemplares reproductores de segundo y tercer año nacidos en el centro de cría de Valsemana en las temporadas 2022 y 2023, y de 21 ejemplares procedentes de retiradas de puestas realizadas tanto en León como en Francia, en el marco de la colaboración que la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mantienen con el Gobierno francés.

105 HUEVOS INCUBADOS

En total, en la presente temporada se han incubado un total de 105 huevos en el centro de cría de Valsemana, con un porcentaje de fertilidad del 97 por ciento, habiendo eclosionado 90 huevos (el 85,7 por ciento) y con una supervivencia de 76 pollos, que representa el 84,4 por ciento.

Estos datos reflejan el trabajo desarrollado durante estos años previos por la Junta en el desarrollo de protocolos de manejo, alimentación, seguimiento sanitario y reproducción, que ha permitido alcanzar unos resultados "muy esperanzadores y con varios años de antelación a lo previsto".

Del total de pollos obtenidos, 36 de ellos se destinarán a finalizar la conformación del stock reproductor del centro de cría, que alcanzará en la próxima temporada 69 ejemplares, 21 machos y 42 hembras --más 6 ejemplares de reserva--, lo que permitirá avanzar en la producción a medio plazo de una cantidad mayor de pollos que en la presente campaña.

Los resultados obtenidos suponen una "nueva oportunidad para la recuperación del urogallo en la población cantábrica", y ponen de manifiesto el "esfuerzo y compromiso" de la Junta y sus equipos técnicos, en colaboración con el Miteco, durante estos últimos años para convertir al centro de cría de Valsemana en un "referente europeo en la conservación e investigación sobre el urogallo".

Este programa de conservación ex situ, apoyado científicamente por INIA-CSIC y otras instituciones europeas, se complementa con los trabajos de seguimiento de la población silvestre, mejora de hábitats, reducción de molestias y reducción de la presión de depredación por parte de mesomamíferos generalistas y comunes en la zona.