El programa CYL Digital multiplica por cinco sus centros en Ávila durante esta legislatura

ÁVILA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega, ha destacado este martes en la localidad abulense de Solosancho el crecimiento del programa CYL Digital, que "se ha multiplicado por cinco a lo largo de esta legislatura", hasta alcanzar los 44 centros asociados en la provincia de Ávila.

Un programa "implantado" en 2009 con el objetivo de reducir la brecha digital "y avanzar en la alfabetización digital de todos los ciudadanos", que ha impartido más de 1.700 cursos de formación y cuenta con más de 12.500 usuarios registrados.

Durante un encuentro con responsables de los centros asociados, Ortega ha subrayado la importancia del programa "para llegar a todos los municipios y rincones de Castilla y León, en línea con el compromiso del presidente Mañueco", y ha añadido que "que nadie se quede atrás en competencias digitales".

El viceconsejero ha recordado que el CYL Digital ha permitido ceder más de 2.000 ordenadores a municipios de la Comunidad, entre ellos los cinco que funcionan en Solosancho.

"Queremos planificar el futuro atendiendo a las demandas de los usuarios", ha señalado, ya que este programa beneficia a mayores, jóvenes y emprendedores del medio rural, al facilitarles herramientas "para reducir la brecha digital y avanzar en la igualdad de oportunidades vivan donde vivan", ha subrayado el viceconsejero.

Por su parte, el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha insistido en que "todo lo que tiene que ver con competencias digitales es estratégico para Castilla y León, también para Ávila".

El programa supone una oportunidad "para relacionarnos con la Administración, con el banco, y en resumidas cuentas, un programa equitativo para todo el territorio", ha valorado.

Asimismo, Hernández ha destacado también la colaboración institucional que existe entre la Junta y los ayuntamientos, "porque la predisposición de los alcaldes como líderes territoriales es clave para llevar a cabo actuaciones como esta, una de las más importantes".

El delegado ha recordado, además, que el centro asociado de Ávila "es uno de los más importantes de Castilla y León", y que la provincia cuenta con un alto nivel de implicación en el desarrollo de las competencias digitales.

El alcalde de Solosancho, Jesús Martín, por su parte ha agradecido que la presentación del programa haya sido en su municipio, y ha destacado que "lo que se pretende es acercar los recursos y la formación al medio rural, algo en lo que la Junta ha acertado de lleno".

"Hemos realizado varias acciones formativas con muy buena acogida por los vecinos", ha dicho el alcalde, entre ellas los cursos de Word, Excel, certificado digital o fotografía digital.

El alcalde ha valorado especialmente que la Junta "ofrezca estos recursos de manera totalmente gratuita a todos los municipios de la provincia" y ha animado a los ayuntamientos a "utilizar estas herramientas y acercarlas a los vecinos".