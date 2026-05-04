El programa Montel, de Diputación de Ávila y la Junta, arranca con 57 trabajadores que desbrozarán en 247 municipios

ÁVILA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El programa Montel, impulsado conjuntamente por la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León, ha comenzado en la provincia de Ávila con 57 trabajadores que se encargarán hasta finales del otoño de desbrozar y limpiar el alfoz urbano de todos los municipios del medio rural abulense.

El Montel 2026 permite contratar, durante casi siete meses, hasta el 27 de noviembre, a once cuadrillas que llevarán a cabo esas tareas de retirada de maleza del interfaz urbano forestal de los municipios, "fundamental para evitar situaciones de riesgo en ese entorno que pudieran derivar en graves problemas con el fuego en los meses de verano", ha apuntado el diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal.

La bienvenida a los trabajadores se ha producido, como es habitual, en el Parque Provincial de Maquinaria, Vías y Obras de la capital abulense, según ha informado la Diputación de Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

Los nuevos empleados se distribuirán por el territorio en distintas brigadas, de las que tres tendrán su base en Ávila capital y una en cada uno de los municipios de Piedrahíta, El Barco de Ávila, Arévalo, Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, El Barraco y Cebreros. La undécima brigada es la destinada a tareas de refuerzo y cobertura de posibles bajas.

Para el desarrollo de este programa, la Diputación invierte unos 220.000 euros destinados a salarios y Seguridad Social de los 57 trabajadores, además de equipos de protección, maquinaria, vehículos y combustible, mientras la Junta de Castilla y León contribuye con 768.000 euros en estos conceptos.

El diputado de Acción Territorial ha explicado que este año hay algunas novedades, como que toda la maquinaria de alta capacidad que emplean los trabajadores funciona con baterías eléctricas para reducir el consumo de carburantes, y que "está proyectado ofrecer a miembros del programa formación en trabajos en altura y en prevención de riesgos laborales", dos aspectos que les proporcionarán "más oportunidades para su mejor inserción laboral".

Asimismo, ha destacado que la Diputación pone a disposición del programa ocho vehículos propios y que "en dos o tres meses" se incorporarán dos furgonetas más, lo que sumará diez vehículos.