El programa Montel forma a 57 personas en Ávila durante seis meses en labores de prevención de incendios

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha clausurado este viernes, junto al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández Herrero, y al diputado de Acción Territorial, José Luis del Nogal, el programa Monte - EUROPA PRESS

ÁVILA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 57 personas se ha formado durante los últimos seis meses en el programa Montel, impulsado por la Diputación de Ávila en colaboración con la Junta, destinado a la prevención de incendios forestales y la mejora del entorno urbano-forestal de los municipios abulenses.

Durante este tiempo, los participantes han trabajado en tareas de limpieza, desbroce, mantenimiento y poda en altura sobre más de 570 hectáreas, en zonas consideradas de máximo riesgo.

El presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García, ha clausurado este viernes la décima edición del programa, donde ha destacado el compromiso de las instituciones participantes y el trabajo de los operarios en este programa que es "algo más que una herramienta, también de cara al futuro para la reinserción laboral".

García ha subrayado que se ha actuado en los 247 municipios de la provincia y ha recordado que el programa ha contado con una inversión global de 1,13 millones de euros, de los que 680.000 euros han sido aportados por la Administración autonómica y 440.000 por la Diputación.

Por su parte, el delegado territorial del Ejecutivo autonómico, José Francisco Hernández, ha resaltado la importancia de este tipo de actuaciones conjuntas entre administraciones.

"El empleo es la mejor política social que podemos llevar a cabo, pero en Ávila y en Castilla y León estamos especialmente sensibilizados con la prevención de los incendios forestales, que son tan lesivos desde el punto de vista económico, social y humano", ha afirmado, para después recordar que este programa "es una pieza más de todo el engranaje diseñado por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para mejorar la prevención y el operativo contra incendios".

El delegado también ha agradecido la "leal colaboración" de la Diputación y "la implicación de los voluntarios de Protección Civil", cuyo trabajo, ha dicho, "se complementará en breve con los nuevos parques comarcales, que mejorarán también las capacidades del operativo de emergencias".