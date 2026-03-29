El Programa de Monumentos de la Junta ofrece visitas gratis a más de 260 templos en Semana Santa

Programa Apertura de Monumentos. - JCYL

VALLADOLID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León organiza un nuevo Programa de Apertura de Monumentos dentro de las acciones promocionales vinculadas a la Semana Santa, con la participación de las Diócesis de Castilla y León, y ofrece visitas gratuitas a un total de 267 templos.

Hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, estos templos estarán abiertos en un horario homogéneo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, para facilitar la visita de turistas y visitantes, como complemento a los actos propios de la Semana Santa.

En algunos casos, la apertura de los monumentos se centrará en los días más importantes de la Semana Santa, del 2 al 5 de abril, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Con el objetivo de facilitar la visita, los monumentos abiertos y situados en 212 municipios de la Comunidad, se han agrupado en 17 programas organizados a nivel geográfico o por temática artística, combinando la oferta propia de actos de Semana Santa con el resto de las propuestas turísticas asociadas, como pueden ser la gastronómica, cultural o de actividades en la naturaleza.

Así, los programas para esta edición son 'Mudéjar, al Sur del Duero', 'Sierras del Sur', 'Gótico', 'Valle del Duero', 'Románico Norte', 'Campos y Páramos', 'Retablos renacentistas al este de León', 'Arribes del Duero', 'Románico Sur', 'Soria Norte', 'Ciudades Patrimonio Mundial', 'D.O. Toro', 'Barroco', 'Sierra de Guadarrama y Ayllón', 'El Camino de Santiago Francés', 'Camino de Madrid' y 'Semana Santa y La Tierra del Vino'.

El Programa de Apertura de Monumentos forma parte de la campaña promocional de Semana Santa en Castilla y León, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que tiene como objetivo el posicionamiento turístico, nacional e internacional de la Semana Santa de Castilla y León.

Entre las acciones promocionales desarrolladas por la Consejería para dar a conocer la propuesta de monumentos abiertos al turismo, destaca la edición de un folleto promocional en el que se integran todos los programas, que recoge información de los monumentos abiertos y datos de horarios.

Este material está disponible en las Oficinas de Turismo de Castilla y León, oficinas de turismo de las ciudades y localidades con monumentos abiertos, Patronatos de Turismo y Diócesis de Castilla y León.

Además, la información del Programa de Apertura de Monumentos, con la posibilidad de descarga del folleto promocional, está disponible en la página web de turismo, www.turismocastillayleon.com .