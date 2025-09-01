El Programa de Primera Experiencia Profesional permitirá contratar a 135 jóvenes menores de 30 años durante un año

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado este lunes, 1 de septiembre, una nueva edición del Programa de Primera Experiencia Profesional en las administraciones públicas dirigida a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León ha precisado que la convocatoria, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), cuenta con un presupuesto de 4.817.000 euros y permitirá la contratación de, al menos, 135 jóvenes, durante un año.

En concreto, la Junta financiará los costes salariales y de Seguridad Social de los contratos que suscriban las entidades locales beneficiarias. Estos contratos irán dirigidos a jóvenes desempleados mayores de 18 años y menores de 30 con su etapa formativa ya completada y acreditada, por lo que es necesario que estén en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior.

Además, deberán estar inscritos como desempleados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y en el Sistema de Garantía Juvenil.

Los contratos se formalizarán a jornada completa para desarrollar funciones o tareas propias de las entidades locales y la cuantía de la subvención por contrato estará en función del grupo de cotización, y serán de 1.936 euros por mes y persona contratada (23.240 euros anuales) para los grupos de cotización de 9 a 5, ambos inclusive, y de 2.905 euros (34.860 euros anuales) para los grupos de cotización 4 a 1.

Esta subvención se complementa con otra ayuda para la financiación de los cotes de tutoría, fijada en 215 euros al mes por tutor, durante un máximo de tres meses de realización de estas tareas. La Consejería ha señalado que este acompañamiento inicial es fundamental para el apoyo y asesoramiento del joven durante su proceso de incorporación al trabajo.

Podrán solicitar las subvenciones las diputaciones provinciales y los municipios de más de 5.000 habitantes de Castilla y León para un máximo de seis contratos por entidad y el periodo de contratación subvencionable está comprendido entre el 15 de octubre de 2025 y 31 de diciembre de 2026.

Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana, martes 2 de septiembre, y durante un periodo de en 15 días hábiles y la concesión se realizará por orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento del crédito. Además, con el fin de facilitar la gestión y el desarrollo del programa a las entidades locales, la Junta anticipara el cien por cien del pago de la subvención.

La Junta ha recordado que esta iniciativa tiene como principal objetivo mejorar las oportunidades de empleo de los jóvenes de Castilla y León, "ofreciéndoles un contrato de trabajo adecuado a su nivel de estudios, que les permitirá adquirir una experiencia profesional que refuerce sus competencias y habilidades facilitando así su continuidad en el mercado laboral".