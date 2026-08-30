El programa Repuebla de la Diputación de León suma 200 personas asentadas y 18 nuevos negocios en la provincia

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, durante el evento celebrado en Corullón para los participantes en el programa Repuebla León Sostenible - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa Repuebla León Sostenible, impulsado por la Diputación de León, ha facilitado que 200 personas, integradas en un total de 59 núcleos familiares, hayan fijado su residencia en la provincia, al tiempo que ha contribuido a la apertura de 18 nuevos negocios, principalmente vinculados a la hostelería, el hospedaje y el comercio.

Así lo ha detallado el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, durante su intervención en un encuentro celebrado para estas familias en la localidad de Corullón, quien también ha adelantado que la previsión es que al menos nueve familias más puedan incorporarse al programa antes de que termine el verano.

Además de los datos relativos a las personas, Álvarez Courel ha destacado que se han abierto 18 nuevos negocios, principalmente en sectores "tan importantes para los pueblos" como la hostelería, el hospedaje o el comercio.

El presidente ha señalado que el objetivo de la institución provincial es que las familias se queden en León y encuentren en el territorio "su casa, su trabajo, sus amigos, sus vecinos y su futuro".

En este sentido, el presidente ha hecho un llamamiento para salvar "uno de los principales obstáculos" que se encuentran "muchas de las familias" que desean instalarse en los pueblos de la provincia, como es la vivienda disponible.

Así, ha manifestado que desde la Diputación se ha puesto en marcha una campaña para pedir la colaboración de toda la sociedad y, especialmente, de quienes disponen de una vivienda vacía para que la pongan en alquiler. "En nuestros pueblos una casa vacía puede convertirse en el hogar de una familia, el futuro de unos niños y una nueva oportunidad para un pueblo", ha aseverado.

ENCUENTRO EN CORULLÓN

La jornada de convivencia, celebrada en la playa fluvial de Corullón, ha comenzado con la bienvenida institucional a cargo de Álvarez Courel, del vicepresidente para El Bierzo y alcalde del municipio, Luis Alberto Arias, y de los responsables de Proyecto Arraigo, Marlon Cotacachi y Amelia Fernández, a la que ha seguido la presentación y experiencias de las familias asistentes, y el encuentro continuará con una comida compartida y una tarde de juegos y dinámicas.

También han participado en la iniciativa el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez; la diputada Irene González; el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón; consejeros comarcales, y alcaldes y alcaldesas de los municipios en los que se han instalado las familias e integrantes de Proyecto Arraigo.

Repuebla León Sostenible es un programa impulsado por la Diputación y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible, con una inversión de 1,4 millones de euros, cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos y vecinas a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación.