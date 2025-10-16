El programa 'Thea tryn' se amplía para acercar el teatro y las artes escénicas a escolares de la provincia de León

Martínez y Campelo en la presentación de una nueva edición de 'Thea Tryn'. - DIP LEÓN

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

El programa 'Thea Tryn', del Instituto Leonés de la Cultura de la Diputación, amplía su duración y se desarrollará entre los meses de diciembre y mayo con el objetivo de acercar las artes escénicas y el teatro escolar a los colegios de la provincia, tras el "éxito" del curso pasaro, en el que participaron 1.755 alumnos de 33 colegios.

El diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, y el responsable de la compañía Nath Teatro, Andrés Campelo, han presentado este jueves en Ponferrada una nueva edición de 'Thea Tryn', que trata de impulsar el teatro entre los escolares con grupos y temas leoneses.

Durante su intervención, Campelo ha explicado que 'Thea Tryn' "no es solo una campaña de teatro escolar, sino una experiencia cultural completa diseñada para los escolares de zonas rurales de la provincia que combina espectáculos teatrales con contenido pedagógico y vinculación directa al patrimonio leonés".

Y es que, como ha apuntado, el programa incluye visitas a espacios como museos o centros de interpretación, y traslados en autobús a otras zonas y municipios "con el fin de que los alumnos puedan descubrir nuevos entornos escénicos y culturales" además de amplíar su conocimiento del territorio propio, de su historia y sus tradiciones.

Asimismo, Campelo ha explicado que este año las representaciones correrán a cargo de compañías teatrales y creadores profesionales de la provincia leonesa como 'Compañía del Canal', 'Con C de Clown', 'Dinamia Teatro', 'Nath Teatro', 'Txirispita', 'La Submarina',' Fabularia Teatro' y 'Manuel Ferrero'.

Por su parte, el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, ha remarcado el compromiso del ILC con la iniciativa, y ha destacado el hecho de que, "partiendo del Bierzo, abarque todas las comarcas de la provincia".

"No es solo que 'Thea Tryn' persiga fomentar el gusto por el teatro entre los más jóvenes, sino que también, gracias a esta campaña, se consiguen resaltar diferentes aspectos de nuestra historia y nuestro patrimonio", ha enfatizado Martínez Morán.

La campaña se desarrollará entre los meses de diciembre y mayo, ofreciendo más fechas y opciones para los centros escolares. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Para efectuar las preinscripciones y obtener más información es necesario escribir a la dirección info@nathteatro.com.