El programa 'Tocata y Fuga' de Diputación de Palencia ofrecerá 25 conciertos de órgano entre octubre y mayo

Presentación de la programación 'Tocata y Fuga' . - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Tocata y Fuga. La programación cultural Otoño 2026 / Primavera 2027', impulsada por Diputación de Palencia, contará en esta edición con 25 actividades: 10 conciertos y 15 demostraciones, distribuidas en tres ciclos: 'Música por mil tubos', 'Ars Organi' y 'Suena el Hydraulis', todo ello para acercar la música de órgano al público y dar a conocer el patrimonio organístico de la provincia, tal y como ha destacado la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, durante la presentación de la programación.

En este sentido, la presidenta ha recordado que la institución provincial colabora de manera activa desde hace más de cuarenta años "en el impulso y promoción del importante patrimonio organístico de la provincia", bien a través de la restauración de los propios instrumentos o bien con la programación de conciertos durante el periodo estival con la participación de reconocidos organistas nacionales e internacionales, sin olvidar que también colabora en las labores de afinación y puesta a punto.

Por otra parte, la Institución provincial sigue apoyando a las diversas asociaciones que se han ido creando en Palencia, con las que colabora en sus actividades mediante convenios con cada una de ellas. A través de uno de estos convenios, respalda también la labor que se realiza por parte de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia (EPOP).

En la presentación de la nueva programación, Armisén ha estado acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena; el delegado de la Junta de Castilla y León, José Antonio Rubio Mielgo; el director del Conservatorio de Música, Enrique Abello; la responsable de Comunicación de la empresa Prosol, Nieves Ramos, que patrocina la Escuela Provincial de Órgano (EPOP), y el prior de la Iglesia de San Pablo, Luis Miguel García Palacios.

Armisén ha subrayado también que la intención de la Diputación con este ciclo es continuar en esta la línea de trabajo y estabilizar una programación fuera de los meses de verano, es decir, de otoño a primavera, que permita disfrutar de los órganos de la provincia todo el año, "y para poner en valor los fantásticos instrumentos que existen en esta tierra, y dar a conocer el órgano romano Hydraulis que la Diputación encargó para La Olmeda, para recuperar los sonidos de la época del imperio que tan destacado legado dejo en la villa palentina".

La programación de órgano otoño 2026 - primavera 2027 contará con actividades dividas en tres ciclos. Por una parte, la IV Temporada del ciclo 'Música por mil tubos', impulsado por la Junta de Castilla y León, a través del Conservatorio de Música de Palencia y coordinado conjuntamente por la Asociación Fray Domingo de Aguirre, con la colaboración de EPOP y el convento de San Pablo.

Este ciclo reúne ocho conciertos con intérpretes de distintas procedencias y propuestas musicales diversas. Esta cuarta temporada cobra una relevancia institucional especial al enmarcarse en la celebración del 40º Aniversario del Conservatorio Profesional de Música de Palencia. El programa comenzará el 29 de octubre con Pilar Cabrera y continuará el 18 de noviembre con Ines Schüttengruber.

En 2027, el calendario incluye actuaciones de estudiantes de EPOP, Anne-Gaëlle Chanon, David Cassan -con una propuesta vinculada al cine mudo-, Miguel del Barco Díaz, Eduardo María Feijóo y estudiantes de órgano del Conservatorio Profesional de Música de Palencia.

El ciclo 'Ars Organi' incluye dos conciertos. El primero tendrá lugar el 30 de octubre en la iglesia de San Pablo de Palencia, con Camerata Lírica, en una propuesta para órgano y violín a cargo de Norbert Itrich Prella y Tatiana Komar, con obras de compositores como Bach, Vivaldi y Sweelinck.

El 31 de octubre, la iglesia de San Hipólito de Támara de Campos acogerá la actuación de Il Parnasso Musicale, con una formación que combina órgano, oboe, flautas de pico, violín y voz.

Finalmente, 'Suena el Hydraulis' completa la programación con 15 demostraciones del sonido y funcionamiento del hydraulis en la Villa Romana La Olmeda, a cargo de alumnos de la Escuela Provincial de Órgano de Palencia (EPOP), bajo la coordinación de la Asociación Fray Domingo de Aguirre.

Las demostraciones se celebrarán los sábados, de 11:30 a 13:30 horas. Serán el 24 y el 31 de octubre; el 14, 21 y 28 de noviembre; el 13, 20 y 27 de febrero; el 6 y el 13 de marzo y el 3, 10, 17 y 24 de abril.