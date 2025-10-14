El programa 'Tocata y Fuga' ofrecerá 30 conciertos de órgano en ocho localidades de Palencia

PALENCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Tocata y Fuga', impulsado por la Diputación de Palencia, celebrará una nueva edición con 30 conciertos que llegarán a ocho localidades de la provincia, incluida la capital, divididos entres ciclos entre el 18 de octubre y el 22 de mayo.

Se trata de 'Música por mil tubos', que incluye siete conciertos; 'Organada', con otros siete recitales, y 'Suena el Hydraulis', que presentará 16 demostraciones del órgano histórico de la Villa de la Olmeda, según han adelantado los organizadores durante la presentación de la programación cultural.

Con este ciclo, la institución provincial quiere "avanzar en estabilizar una programación fuera de los meses de verano, es decir, de otoño a primavera, que permita disfrutar de los órganos de la provincia todo el año, y para poner en valor los fantásticos instrumentos que existen en esta tierra", tal y como ha explicado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

Asimismo, ha aseverado que la intención de la institución es "recuperar los sonidos de la época del imperio" y dar a conocer el órgano romano Hydraulis, que se construyó para la Olmeda.

La institución provincial colabora desde hace más de 40 años en el impulso y promoción del importante patrimonio organístico de la provincia a través de la restauración de los propios instrumentos y su afinación y puesta a punto, o con la programación de conciertos durante el periodo estival en la que participan reconocidos organistas nacionales e internacionales.

Por otra parte, apoya a diversas asociaciones y con la Escuela Provincial de Órgano de Palencia, que además cuenta con el apoyo de Prosol.

PROGRAMACIÓN

Sobre la programación, la tercera edición de 'Música por mil tubos' incluye siete conciertos en el Auditorio del Conservatorio de Música de Palencia y en la iglesia de San Pablo de la capital, mientras 'Organada' consistirá en una concentración de música de órgano en dos jornadas, los días 18 y 19 de octubre en los templos de Ampudia, Carrión de los Condes, Frechilla, Frómista, Támara de Campos y en la villa romana La Olmeda y en Támara de Campos, con la colaboración de la Diócesis de Palencia y los ayuntamientos participantes.

Finalmente, 'Suena el Hydraulis' incluye un total de 16 demostraciones para dar a conocer este particular instrumento, réplica de los órganos romanos de la época del imperio, que se ubica en la villa romana La Olmeda.