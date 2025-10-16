Un promotor de parques eólicos en CyL apunta a Villanueva como la persona que estaba detrás la presunta trama

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario Ricardo Fuster, quien pretendía impulsar distintos parques eólicos a través de Canon Power, ha llegado a citar al que fuera consejero de Economía Tomás Villanueva, ya fallecido, como la persona cuyo nombre era mentado por responsables del Ente Regional de la Energía (EREN) y a quien atribuían éstos las consignas para que incorporara a empresarios de Castilla y León para sacar adelante así sus proyectos.

La declaración de Fuster es otra más de las que se han recibido en el juicio de la 'trama eólica' que se celebra en la Audiencia de Valladolid en la que distintos empresarios han denunciado el presunto chantaje al que se vieron sometidos directamente por el segundo de abordo de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, e indirectamente a través de distintos cargos del Ente Regional de la Energía (EREN) en nombre del propio consejero, como así ha particularizado hoy el testigo, para que compartieran el negocio eólico con socios locales si querían que sus parques eólicos no durmieran el sueño de los justos olvidados en un cajón.

"A los responsables del EREN, con los que teníamos mucho contacto, les llegamos a indicar que si teníamos que empadronar a mi suegra, lo hacíamos sin problema", ha espetado el exresponsable de Canon Power en tono irónico cuando desde dicho organismo le advirtió de la imposibilidad de darle de paso los parques que tramitaba porque no estaba considerado como empresario local.

Fuster, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que a Villanueva nunca le conoció pero, sin embargo, a través de responsables del EREN le transmitieron que el consejero sólo autorizaba los parques eólicos si detrás había socios locales, y Canon Power no era considerada como tal, al tiempo que le ofrecieron como alternativa la venta de sus promociones a empresas como Collosa, Grupo Norte...etc.

"Hablamos con Grupo Norte pero las condiciones que nos propusieron eran de risa, no tenían ni idea del sector y cuando dijeron dos chorradas seguidas no levantamos de la mesa", ha recordado Fuster, quien tras ello ha explicado que desde el EREN, a través de Ricardo González Mantero y Tomás Ciria, se les sugirió hablar con Iberdrola, empresa a la que vendieron por un precio de unos seis millones de euros, "inferior" al que podían haber obtenido en el caso de que los parques se hubieran encontrado más avanzados. "Llevábamos años parados, estábamos hartos de un proceso eterno y vendimos para olvidarnos del tema", ha zanjado el testigo, cuyo testimonio ha sido luego corroborado por su hermano en términos de "¡fue un trágala!"

En la misma línea, el que fue director general de IDER, Manuel Fernández García, ha lamentado que ni siquiera la condición leonesa de esta mercantil fuera suficiente para no ver entorpecido su negocio eólico. "A Delgado no le parecimos suficientemente locales y hubo que vender", es el lamento del representante de esta empresa que en su accionariado contaba con Caja Duero y que pese a ello, según denuncia, fue obligado y "amenazado" por el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, para que diera entrada en su accionariado a empresas locales, concretamente la vallisoletana Collosa y más tarde Iberdrola, con el fin de desbloquear el proceso de autorización administrativa de sus proyectos.

El exdirector de IDER ha resumido así lo ocurrido durante la tramitación de sus parques entre 2003 y 2005: "O vendíamos o no teníamos parques", y ello pese a que cuatro de los catorce en marcha contaban desde 2003 con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y sólo faltaba la autorización administrativa, ya que incluso tenían asegurada desde 2001 la evacuación a Red Eléctrica Española (REE).

Fue con la entrada del nuevo Gobierno regional cuando se dio la instrucción de 2 de abril de 2004 de la avocación que centralizaba en manos del viceconsejero de Economía la facultad de autorizar estos parques, algo que hasta entonces competía a los servicios territoriales de Industria, y a partir de ahí el testigo ha enmarcado la dilación sufrida por sus proyectos pese a que IDER cumplía, a su juicio, con creces, los requisitos impuestos de la evacuación, la evaluación ambiental y el retorno a la Comunidad Autónoma.

Este último requisito, según ha advertido Fernández García, lo cumplía plenamente IDER pues "la empresa era de León, en su accionariado figuraba Caja Duero y había desarrollado una relación con el entornos local--ayuntamientos y juntas vecinales--para la ocupación de montes de utilidad pública para la instalación de los aerogeneradores".

Sin embargo, sus proyectos, a partir de 2004, fueron "metidos en un saco global" con otros muchos parques pese a que los de IDER se hallaban mucho más avanzados en su tramitación y habían recibido la confirmación del EREN de que se hallaban en planificación". La nueva realidad a partir de entonces fue de parálisis en cuanto a la autorización administrativa, lo que llevó al testigo a mantener numerosas reuniones y contactos con responsables del EREN y el propio viceconsejero de Economía.

"Obtuvimos la avocación del parque del Pico y lo único que faltaba era esa autorización que no acababa de llegar y se requería la firma del viceconsejero, pero no llegaba", ha denunciado el responsable de IDER, quien ha recordado que fue entonces cuando comenzó un peregrinaje entre Valladolid y León con el fin de desatascar la situación, hasta que en diciembre de 2004 se le comunicó que al viceconsejero no le parecía bien el accionariado de la empresa y, por ello, no se iba a conceder la autorización.

"El shock fue tremendo pues parecía que había algo en IDER que no gustaba a Delgado", ha apuntado Fernández García, quien se ha remontado a enero de 2005 cuando el entonces director del EREN, Ricardo González Mantero, le transmitió que el accionariado de IDER "no era suficientemente local" y se le propuso dar entrada inicialmente a la vallisoletana Collosa y, más tarde, a Iberdrola.

El testigo sostiene que la Junta "estaba obligando, de forma irregular, a dar entrada a socios locales y un día decía que tenía que ser Collosa y luego Iberdrola", al tiempo que ha asegurado no comprender por qué desde la Junta se pretendía dar entrada en el negocio eólico a empresas que eran bastante menos locales que la suya, en alusión a la citada hidroeléctrica, ACS, Endesa, SINAE o Acciona, entre otras.

GESTIÓN DE VENTA "ESPURIA" EN LA CONSEJERÍA

La situación, junto con otras razones, provocó disensiones dentro de la empresa leonesa que culminó con la venta de las acciones por parte de los socios mayoritarios de IDER a la mercantil SINAE, hoy EDP, principal empresa energética de Portugal.

La propuesta de venta por parte de IDER del cien por cien de la sociedad fue de 280 millones de euros, precio que el director del EREN, Ricardo González Mantero, consideró "una barbaridad", suponía "inflacionar el mercado" y por ello advirtió que no lo podía autorizar y que tenía que consultarlo con Valladolid, tal y como ha recordado en el acto del juicio oral el fundador de la mercantil leonesa en 1995, Miguel Francisco Álvarez de Toledo.

La operación se "desbloqueó con una gestión un tanto espuria en la Consejería de Economía", en alusión a la participación directa del mismo consejero, Tomás Villanueva, y la venta se cerró finalmente en 28,5 millones de euros, según ha denunciado Álvarez de Toledo, personado en la causa como perjudicado al considerar que vendió muy por debajo del precio real y quien también ha confirmado que la venta se hizo ante las presiones de dar entrada a socios locales y las amenazas de "dejar sin evacuación" a los parques que tenían proyectados.

"El señor Delgado no tenía que haber dicho sí o no, sino firmar, y eso es lo que no hizo, a pesar de que se trataba de actos reglados, no discrecionales", ha recriminado el fundador de IDER y personado en la causa como acusador particular.