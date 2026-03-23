Protección Civil de Burgos realizó 327 servicios en 2025 y acomete la reforma de su sede por 1,3 millones

Lorenzo Bernabé, Ángel Manzanedo, Telmo Ruiz Y Miguel Ángel Arnáiz. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, y el jefe de Protección Civil, Telmo Ruiz, han presentado este lunes la Memoria de Protección Civil 2025, un balance que destaca la realización de 327 servicios durante el pasado año.

De estas actuaciones, un total de 63 se ha desarrollado en grandes concentraciones, que han abarcado desde las fiestas mayores y procesiones hasta eventos deportivos de fútbol y baloncesto y diversos actos multitudinarios.

Manzanedo ha subrayado que la agrupación de voluntarios, que celebra en este ejercicio su 25 aniversario, está consolidada como una organización de 46 personas--34 hombres y 12 mujeres--que actúan de forma altruista en la ciudad.

Tanto el responsable del cuerpo como el concejal han coincidido en señalar que este voluntariado, nacido en diciembre de 1999, representa la máxima expresión del espíritu de servicio público en Burgos tras un cuarto de siglo de trayectoria. Asimismo, el concejal ha recordado algunos de los operativos más críticos del pasado año, como la búsqueda realizada en el barrio de Capiscol durante el mes de abril. También ha puesto en valor la presencia de los efectivos durante el apagón nacional registrado el pasado 28 de abril, destacando la labor de asistencia prestada por el cuerpo en momentos de emergencia.

Actualmente, el Ayuntamiento ha reforzado la inversión en el servicio para mejorar su capacidad de respuesta ante tales situaciones. En el ámbito de las infraestructuras, el Consistorio burgalés acomete una reforma integral de la sede de Protección Civil con un presupuesto de 1,3 millones de euros. Manzanedo ha avanzado que las obras se desarrollan a buen ritmo y se espera cumplir con el plazo de ejecución establecido en diez meses.

Además, en materia de capacitación, el cuerpo ha sumado 13 nuevos miembros formados en Soporte Vital Básico y uso de desfibriladores (DESA), reforzando también el equipo ciclista y las comunicaciones.

Finalmente, la presentación de la memoria ha servido para rendir homenaje a la labor de otros colectivos como la Policía Local, Cruz Roja y Bomberos, así como a los propios veteranos de la agrupación. En este sentido, el concejal ha agradecido personalmente la trayectoria de Miguel Ángel Arnáiz, quien tras 25 años de servicio personifica el espíritu de la entidad. La agrupación continúa además su labor de concienciación mediante charlas de prevención en centros escolares de la ciudad.