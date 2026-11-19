Protección Civil facilitará el traslado de electores leoneses que lo precisen el 29N. - Alberto Ortega - Europa Press

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal de Voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de León pone a disposición de los ciudadanos un servicio de traslado a los diferentes colegios electorales durante la jornada de votación el próximo 29 de noviembre.

Cualquier persona que lo precise por tener problemas de movilidad o por cualquier otro motivo puede solicitar este servicio para ejercer su derecho al voto en los teléfonos 987259511, 675263426 y 620190164 en horario de 8.00 a 14.00 horas, según han informado fuentes municipales.

Los voluntarios de Protección Civil realizarán los traslados de los electores entre las 9.00 y las 15.00 horas del 29 de noviembre.