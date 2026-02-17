Protección Civil pide mantener medidas de precaución ante la previsión de una nueva borrasca con fuerte viento

Imagen del centro de coordinación de Protección Civil - JCYL

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha insistido en su mensaje a los ciudadanos a los que ha recordado la importancia de mantener las medidas de precaución ante las previsiones de un nuevo empeoramiento de las circunstancias meteorológicas en las próximas horas.

El organismo autonómico ha informado de que, según la información que maneja la Agencia Estatal de Meteorología, se prevé la aparición de rachas fuertes de vientos en toda la Comunidad junto a nevadas en la Cordillera Cantábrica de León.

Protección Civil ha recordado que este martes siguen activados los planes de inundaciones de Castilla y León (INUNCYL) en situación 1 en las provincias de León, Segovia, Valladolid, Burgos y Zamora y se mantiene activado en situación 2 en Soria, mientras que se ha desactivado en las provincias de Ávila, Palencia y Salamanca.

Las mismas fuentes han asegurado que la Agencia de Protección Civil y Emergencias está "en contacto constante" con la Agencia Estatal de Meteorología y con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que trasladado que hay niveles de alerta o alarma en más de una treintena de sus estaciones de aforo de los ríos de su cuenca.

Según los datos aportados por Protección Civil, desde el comienzo del episodio de meteorología adversa el pasado 22 de enero, el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta ha gestionado más de 460 avisos por lluvias y avenidas.

Entre las recomendaciones a la población, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda la importancia de no acercarse a los cauces de los ríos, tener precaución al cruzar puentes, evitar pasos subterráneos en las cercanías de corrientes de agua, así como evitar cruzar con vehículos por torrentes y arroyos.

Y ante la previsión de rachas fuertes de viento, conviene retirar de ventanas y balcones aquellos objetos que puedan ser susceptibles de caer a la vía pública, como pueden ser tiestos, muebles o enseres domésticos. Si se camina por la calle, evitar hacerlo cerca de andamios, vallas publicitarias o edificios en ruinas o en construcción, de los que puedan caer objetos o cornisas.

Si se conduce por carretera, permanecer atento a las rachas súbitas de viento, en especial al cruzarse con vehículos pesados, en los adelantamientos o en la entrada y a la salida de túneles.