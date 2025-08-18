Protección Civil Valladolid aconseja cerrar ventanas y evitar deporte por las partículas de humo de incendios

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil ha recomendado cerrar ventanas, evitar el deporte al aire libre y usar mascarilla si es necesario ante la presencia de partículas de humo en Valladolid.

La asociación, en un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press, ha incidido en estas recomendaciones ante la llegada a Valladolid de partículas de humo provenientes de los incendios forestales.

Estas partículas han hecho acto de presencia a lo largo de esta madrugada y son visibles en la ciudad, en la que se puede observar una neblina por la llegada de humo desde los incendios que se desarrollan en el noroeste de la Península.

nte las partículas de humo en #Valladolid provenientes de los incendios forestales recomendamos:

?? Cerrar ventanas

?????? Evitar las actividades deportivas al aire libre

????? Utilizar mascarilla en caso de ser necesario