El proyecto 'España Latente' de Diputación de Palencia buscar crer empleo en el mundo rural a través de formación

PALENCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

'España Latente' es un proyecto "pionero" de la Diputación de Palencia que busca reactivar el talento joven en el medio rural a través de la formación en profesiones del futuro vinculadas a la industria audiovisual, la animación, los videojuegos y las tecnologías inmersivas.

Así lo ha señalado la responsable de la institución provincial, Ángeles Armisén, que ha presentado esta iniciativa que pondrá en marcha a través del Área de Desarrollo Socioeconómico en colaboración con la Fundación Agrupación Musical de Guardo (AMGu) e impulsada a través de The Core School.

Con esta actuación, la Diputación de Palencia convierte a la provincia en "territorio piloto de un nuevo modelo de desarrollo rural basado en la creatividad, la tecnología y la empleabilidad juvenil, alineado con la estrategia provincial de reto demográfico y fijación de población joven", tal y como han detallado.

Armisén ha señalado que este proyecto une "cultura, tecnología y empleo" para que los jóvenes puedan construir un futuro profesional desde su propia tierra. "Palencia no solo conserva su identidad: la transforma en oportunidad", ha puntualizado.

Por su parte, el presidente de la Fundación AMGu, Manuel Dos Santos, ha asegurado que participar en este proyecto supone un paso más en su "compromiso con la creación de oportunidades reales en la Montaña Palentina".

Por su parte, la decana de The Core, Mercedes Agüero, ha destacado que este proyecto demuestra que "el talento y la innovación no tienen por qué concentrarse en las grandes ciudades".

Desde The Core creemos que es posible formar a profesionales del sector audiovisual y tecnológico sin que tengan que marcharse de su tierra. "Este proyecto es un ejemplo de cómo la educación puede convertirse en motor de desarrollo local y de nuevas oportunidades para los jóvenes", ha concluido.

Finalmente, el representante del Miteco, Luis Cueto, ha valorado que este tipo de iniciativas "encajan plenamente con los objetivos del reto demográfico, al generar empleo cualificado y actividad económica en el territorio".

PRIMERA FASE

La primera fase del programa se desarrollará en Guardo, donde los días 26 y 27 de noviembre se celebrará un circuito informativo y experiencial con actividades inmersivas, realidad aumentada, un plató virtual y un aula de orientación profesional.

El Auditorio Municipal, cedido por el Ayuntamiento de Guardo, se transformará en un entorno tecnológico interactivo diseñado para despertar vocaciones y acercar la formación de vanguardia a los jóvenes de la Montaña Palentina.

La elección de Guardo como escenario de esta iniciativa responde al papel consolidado de la Fundación AMGu como referente cultural y educativo del norte de la provincia. Se trata de una entidad con capacidad para atraer, formar y acompañar a jóvenes en procesos creativos y artísticos. Además, se trata de una zona prioritaria en las políticas de cohesión territorial de la Diputación, afectada por la pérdida de actividad industrial vinculada a la minería.

Tras el evento informativo de los días 26 y 27, se abrirá una formación especializada impartida por The Core School, escuela de audiovisuales de referencia en España perteneciente a Planeta Formación y Universidades, orientada a la práctica y al trabajo en remoto.

El presupuesto total destinado a esta fase piloto es de 100.000 euros. El coste real de esta formación asciende a 7.000 euros por alumno, pero a través de la financiación de la Diputación de Palencia, los participantes solo abonarán 100 euros, que serán reembolsados al finalizar con éxito el itinerario educativo.

Al término de la formación, los alumnos accederán a un Market Place de inserción laboral, un espacio de intermediación que conectará el talento formado en Palencia con productoras, estudios y empresas del sector audiovisual y digital, tanto nacionales como internacionales.

De este modo, el programa busca que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional desde la provincia, sin necesidad de dejar sus municipios de origen.

'España Latente' se dirige prioritariamente a jóvenes de entre 16 y 30 años de la provincia, especialmente de la Montaña Palentina, aunque también podrán participar personas en activo o en proceso de reorientación profesional.