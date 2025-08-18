El proyecto Ralbar 'Latidos Rurales' busca mejorar la educación para la salud en Fresno de la Vega (León)

FRESNO DE LA VEGA (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

El proyecto 'Latidos Rurales: Fresno Saludable' se desarrolla este verano en el municipio leonés de Fresno de la Vega con el objetivo de fomentar la educación para la salud a través de talleres y actividades adaptadas a diferentes grupos de edad poniendo el foco en primeros auxilios, hábitos de vida saludables y educación afectivo-sexual.

En este contexto, la iniciativa forma parte de la estudiante de enfermería de la ULE Laura Guerra Andrés y se encuentra en el marco de las becas del Programa Ralbar 2025 de la Universidad de León y la Fundación Banco Sabadell.

Así, las actividades se desarrollarán a lo largo de ocho semanas e incluyen talleres prácticos para infancia, juventud y personas adultas o mayores en los que se aborda desde la actuación ante emergencias, como golpes de calor, hemorragias o RCP, hasta la promoción de la alimentación equilibrada y la educación sexual integral.

Asimismo, el proyecto busca generar "cohesión comunitaria" a través de dinámicas participativas, evaluaciones continuas y un evento de clausura abierto que pretende fortalecer los lazos entre vecinos, promover el autocuidado y dar visibilidad a la salud como un eje central del desarrollo rural sostenible.

"El objetivo es dar herramientas sencillas, pero básicas y muy útiles para que todas las personas, vivan donde vivan, puedan reaccionar con seguridad ante situaciones comunes que se pueden dar en casa, en el campo o en la calle", ha explicado Laura Guerra. "A veces, conocer un pequeño gesto puede marcar la diferencia" ha añadido.

Además, la propuesta nace de un "fuerte vínculo personal" de la estudiante con el municipio y busca contribuir "activamente" al bienestar de la comunidad, especialmente en un contexto rural donde el envejecimiento poblacional y la falta de recursos especializados plantean retos específicos.

"Los habitantes de Fresno y los visitantes veraniegos están dando una acogida muy bonita y muy buena a esta iniciativa", ha destacado la estudiante. "La gente se está implicando mucho, vienen con ganas de aprender, de preguntar y también de compartir experiencias", ha añadido, además de que para ella ver cómo se crea ese espacio de aprendizaje colectivo en un entorno tan cercano "es muy emocionante".

Con 'Latidos Rurales: Fresno Saludable', este municipio se posiciona también como un ejemplo de cómo desde el ámbito local se puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promoviendo la igualdad de oportunidades en entornos rurales y la iniciativa se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 5, 10 y 11 y apuesta así por una comunidad más informada, autónoma y comprometida con su bienestar social, físico y emocional.

PROGRAMA RALBAR

La Universidad de León, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, pone un año más en marcha el Programa Ralbar como muestra del compromiso de la institución universitaria con el entorno provincial.

Además, este programa se centra en el apoyo económico y la tutela, académica e institucional, a los estudiantes de la Universidad de León para la ejecución de proyectos de dinamización territorial que contribuyan a activar los espacios rurales social, económica o culturalmente y se convierte así en un modelo de cocreación entre los estudiantes y sus tutores de la universidad y de la entidad.