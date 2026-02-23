El proyecto 'Trust', mediante el uso de la IA, controlará con sensores en Salamanca a las personas dependientes

La IA controlará mediante sensores a las personas con dependencia en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial controlará mediante unos sensores colocados en los domicilios a las personas con dependencia en Salamanca. Esta es la principal novedad del proyecto 'Trust'--respuesta tecnológica para una transformación socioasistencial única--, una inciativa pionera que este lunes ha presentado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, a asociaciones de mayores y personas dependientes en el auditorio del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro'.

El objetivo, como ha asegurado el primer edil, es "transformar el sistema de apoyo a las personas dependientes, aliviar la carga de los cuidadores no profesionales de las familias y mejorar la calidad del servicio que se presta desde los servicios sociales municipales para que puedan dedicar más tiempo a la atención cercana y personalizada".

Son tres los pasos que se darán para poner en marcha este proyecto. El primero es, que desde el momento en que se solicite el reconocimiento de la dependencia, se van a colocar unos sensores en el hogar de la persona afectada "para monitorizar y completar la valoración social y sanitaria", ha indicado Carbayo.

Estos sensores, en segundo lugar, van a permitir completar automáticamente el baremo de valoración de la dependencia, lo que "se va a traducir en ganancia de tiempo para hacer el reconocimiento de la dependencia para los trabajadores sociales". Y en tercer lugar, se va a incorporar "un sistema de aprendizaje automático que va recopilando información para entrenar a la inteligencia artificial", ya que cuanta más información e informes sanitarios se entreguen a la inteligencia artificial, "ésta se vuelve más eficiente y se consigue multiplicar el efecto del trabajo que se está realizando", tal y como ha apostillado el primer edil salmantino.

De este modo, el proyecto mejorará "la atención a la persona dependiente más directamente, ya que también permite facilitarles la vida a los cuidadores. Los cuidadores se podrán dedicar a lo que tienen que dedicarse, a acompañar, orientar y cuidar", ha resumido Carbayo.

Todo el proyecto Trust estará centralizado en el antiguo albergue juvenil El Lazarillo, en el barrio de Chamberí, que cambia así de actividad. Salamanca será pionera en este tipo de proyectos que, como ha avanzado Carbayo, ha sido seleccionado con otras 20 propuestas innovadoras en Europa, solo dos reconocidas en España con el premio de desarrollo del proyecto.

Esto, según el alcalde, significa que "muchas ciudades europeas van a tener su vista puesta en Salamanca, porque si este proyecto se desarrolla con el éxito que se espera, va a ser replicado en otras ciudades europeas que están esperando a ver qué pasa en la capital".

Por último, García Carbayo ha recordado que este proyecto se llevará a cabo desde el Ayuntamiento de Salamanca con varios "socios", como ha denominado el primer edil a la Universidad de Salamanca, Asprodes y Famasa. La USAL "lo que va a hacer es liderar el desarrollo de las soluciones tecnológicas", Asproder "va a contribuir a que las soluciones tecnológicas se ajusten a las necesidades de las personas dependientes", ya que tienen "experiencia y conocimiento", además de "cercanía con estas personas".

Por último, la Federación de Asociaciones de Mayores (Famasa), "va a abordar cuáles son las necesidades sociales y psicológicas que tienen las personas mayores y sus cuidadores"