El PSCyL advierte de la "precariedad estructural" del profesorado de las universidades públicas de la Comunidad

El secretario de Educación del PSCyL, Javier García, y representantes sindicales del profesorado en las universidades públicas comparecen en rueda de prensa tras una reunión - PSCYL

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha advertido de la "precariedad estructural" en la que vive el profesorado de las universidades públicas de la Comunidad, que está entre los "peores pagados de España".

Así lo ha trasladado este jueves el secretario de Educación del PSCyL, Javier García, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a representantes sindicales del profesorado en las universidades públicas tras mantener una reunión en la que se han abordado cuestiones como los convenios de varios colectivos del sector.

Unos convenios, ha señalao, que se encuentran en un "periodo infinito de ultraactividad, es decir, caducados, y a la Junta ni está ni se le espera en las negociaciones que los sindicatos han emprendido".

A este respecto, García ha puesto de manifiesto la "verdadera carrera de obstáculos" a la que se enfrentan los sindicatos en este ámbito y ha criticado la "connivencia" del Ejecutivo autonómico con las universidades públicas a las que "condena a un estrangulamiento con unas consecuencias desastrosas para la Comunidad Autónoma".

"Todo esto va a suponer un impacto económico en las ciudades y en los entornos donde se asienta la universidad, donde no conseguimos atraer estudiantes, donde no retenemos el talento y por supuesto donde no somos capaces de atraer el talento", ha reflexionado el secretario de Educación socialista.

"PILAR BÁSICO Y ESTRATÉGICO"

De la misma manera, el secretario de Educación del PSOECyL ha trasladado todo su apoyo a la comunidad educativa de León, que se ha manifestado este jueves en las calles para reivindicar el arreglo de las instalaciones educativas de la provincia.

A este respecto, ha destacado que la universidad pública es un "pilar básico y estratégico" para el desarrollo de Castilla y León porque garantiza la igualdad de oportunidades, contribuye a la creación de conocimiento, al progreso tecnológico, científico y cultural, además de ser un importante motor económico de las ciudades donde se encuentra.

Además tiene un "papel fundamental" en la retención de talento, en la generación de oportunidades para los jóvenes, algo muy importante en una Comunidad tan grande también para la cohesión territorial.

Por esta razón, ha enfatizado en la importancia de tomarse en serio el sistema universitario, un punto en el que ha criticado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, tenga la universidad pública en un estado de "punto muerto, condenado a la asfixia".

Precisamente, ha asegurado que anunciar en precampaña la matrícula gratuita para el primer año sin entrar de lleno en la problema de la universidad pública de Castilla y Le es "poco menos que vender humo".

Durante la legislatura que ahora termina, ha recordado, el PSOE ha llevado a las Cortes numerosas propuestas en materia educativa, universitaria y no universitaria, "propuestas trabajadas que visibilizan las carencias de un sistema que hace aguas, donde hay una ausencia total de debate y la respuesta siempre ha sido no, un muro".