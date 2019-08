PSCyL asegura que la dimisión del juez Crespo se debe a su actuación en la instrucción de la manipulación del PGOU

Publicado 13/08/2019 13:44:05 CET

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, sostiene que la dimisión del juez José María Crespo de su cargo de director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios en la Junta para no perder su plaza es una "excusa" y que en realidad su renuncia se debe a su actuación en la instrucción de la "manipulación" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid

Así lo ha manifestado este martes el socialista en respuesta a preguntas de los medios de comunicación tras una rueda de prensa sobre el impuesto a Garoña, en la que ha estado acompañado por la secretaria general del Grupo Parlamentario, Patricia Gómez.

Martín ha afirmado no "creer" que Crespo ha renunciado al cargo para no perder su plaza como juez en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid porque, a su juicio, es una "excusa demasiado pueril", y ha asegurado que lo que ha pasado es que "se le ha pillado".

"Dijimos que no era posible que fuese director general de Calidad de los Servicios una persona que ha demostrado que no presta el servicio que tenía que prestar con un mínimo de calidad", ha apuntado Martín, en referencia a la actuación del juez en la instrucción de la "manipulación" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid.

En este sentido, ha reprochado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que como "consecuencia" a la instrucción realizada por Crespo en este caso el Plan "lleva 11 años desde la primera denuncia y había más de 20 empresarios de la construcción y promotores imputados", si bien finalmente el banquillo sólo lo ocuparán cuatro de los investigados, integrantes de la cúpula urbanística en el Consistorio en la etapa del 'popular' Francisco Javier León de la Riva.

El socialista también ha apostillado que esta renuncia demuestra que el juez no tiene "vocación" de servicio público y que "no le importan nada los ciudadanos". "En política hay gente que gana menos de lo que ganaría en otros sitios o que tiene más problemas y esta persona no se juega nada", ha lamentado Martín respecto a la dimisión de Crespo para no perder su plaza.

Asimismo, ha pedido a el vicepresidente, portavoz y consejero de Regeneración y Transparencia, Francisco Igea, que "aproveche" para nombrar a una mujer en el puesto que ha dejado el magistrado, con lo que reitera las críticas del PSCyL a esta Consejería por no incluir a ninguna mujer "entre tanta testosterona".