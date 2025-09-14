El PSCyL asegura que la "incertidumbre" con la que empieza el curso no se corresponde con la "autocomplacencia" de Lucas

Pide a la Junta un mayor compromiso con la educación pública y la investigación científica

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León, a través de su secretario de Educación, Javier García, y del portavoz del área en las Cortes, Fernando Pablos, ha asegurado que la "incertidumbre" con la que ha comenzado el curso escolar no se corresponde con la "autocomplacencia" de la consejera de Educación, Rocío Lucas, "a la que no le gusta comparecer ni debatir porque su hoja de servicio no es precisamente sobresaliente y en su haber tiene dos sentencias desfavorables del Tribunal Superior de Justicia".

Por ello, han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a la titular del ramo un mayor compromiso con la educación pública y la investigación científica.

En esta línea, el portavoz socialista de Educación ha reclamado al Ejecutivo autonómica la mejora de las retribuciones de los profesores en todos los ámbitos, el cumplimiento del preacuerdo firmado con los sindicatos en educación infantil, primaria, secundaria y FP y que dé respuesta a las demandadas realizadas por el profesorado universitario.

En el ámbito de la educación rural, Pablos resalta que la Administración autonómica debe potenciar los servicios complementarios y equipararlos a los de las ciudades, establecer el transporte para la FP, que comprometió en 2019, y aumentar la oferta educativa en comarcas que solo cuentan con la ESO incrementando el número de centros integrados de FP en nuestro medio rural.

El gobierno de Mañueco, plantea Pablos, también tiene que trasladar a Castilla y León la apuesta que han realizado otras comunidades autónomas por las matrículas gratuitas en universidades públicas vinculadas al aprovechamiento académico y por la investigación científica.

"Mientras en España hay decenas de centros de excelencia, CyL no cuenta con ninguno. Nuestros investigadores son de excelencia y sufren el escaso apoyo de la Junta", ha lamentado.

"INCERTIDUMBRE"

"El curso escolar se ha iniciado con plantillas incompletas , las familias han denunciado improvisación y caos en la conciliación de la reducción horaria y la Junta sigue racaneando en las partidas para el mantenimiento ordinario de los centros ", ha criticado García, para quien el modelo educativo del gobierno de Mañueco está "agotado y en los meses que le quedan no tiene ninguna intención de avanzar en temas tan importantes".

Además, resalta García, "el curso escolar ha arrancado con las eternas deudas del PP como el conservatorio de Zamora o los institutos de San Lorenzo en Segovia y Villaquilambre en León".